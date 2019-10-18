Избиркомы приняли решения о регистрации кандидатов «Европейской Беларуси»5
- 18.10.2019, 14:06
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Опубликованы итоговые данные.
Избиркомы приняли решения о регистрации кандидатов гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.
Заседания комиссий были назначены на последний день, когда можно принять решение о регистрации.
Первым получил удостоверение кандидата в депутаты активист «Европейской Беларуси», который принимает участие в избирательной кампании по Бобруйскому Первомайскому округу №79 Арсений Чигирь.
Избирательная комиссия Светлогорского округа №46 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Дмитрия Савича.
Избирательная комиссия Брестского Западного округа №1 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Полину Шарендо-Панасюк.
Избирательная комиссия Слонимского округа №58 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Виктора Марчика.
Отказано в регистрации кандидатам Андрею Маркову в Молодечно, Андрею Войничу, Максиму Винярскому, Василию Жорову в Минске.
Избирательная комиссия Партизанского избирательного округа №110 отказала в регистрации Ирине Халип.
Избирательная комиссия Чкаловского избирательного округа №96 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Оксану Юшкевич.
Избирательная комиссия Пушкинского избирательного округа №103 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Павла Юхневича.
Избирательная комиссия Каменногорского избирательного округа №101 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Елену Терешкову.
Избирательная комиссия Западного избирательного округа №102 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Валерия Бычковского.
Избирательная комиссия Уручского избирательного округа №09 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Ольгу Николайчик.
Избирательная комиссия Оршанского городского избирательного округа №25 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Дмитрия Козлова.
Избирательная комиссия Мозырского избирательного округа №42 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Михаила Бондаренко.