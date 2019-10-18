Ученые: Первый ребенок родится в космосе в ближайшее десятилетие 1 18.10.2019, 14:13

Всего в программе будут участвовать около 30 женщин.

Первый ребенок может родиться в космосе в течение 12 лет. С таким заявлением выступил генеральный директор SpaceBorn United Эгберт Эдельбрук. Сразу следует оговориться, речь идет не о всем периоде беременности на орбите, а лишь о гораздо более краткосрочных миссиях, рассчитанных на сам процесс родов, пишет lenta.ua.

По словам Эдельбрука, чья компания специализируется на вспомогательных репродуктивных технологиях и изучает условия воспроизводства человека в космосе, ими сейчас разрабатывается соответствующий проект. И первые космические роды должны будут произойти до 2031 года. Более точные сроки будут зависеть от финансирования программы и развития космического туризма. Также он отметил, что пока рассматривается только низкая околоземная орбита, то есть имеющая высоту над поверхностью планеты от 160 до 2000 километров.

Кроме того, он рассказал и о некоторых требованиях к будущим космическим мамам. В частности, у них должно быть не менее двух безупречных родов, а также высокая естественная радиационная стойкость. Кроме того, он отметил, что космические роды предполагают собой стимулирование, подобно тому, как это делается сейчас в клиниках, специализирующихся на ЭКО.

Всего в программе будут участвовать около 30 женщин.

Стоит отметить, что несколько ранее доктор Ирина Огнева, рассказала о том, что фактически само по себе рождение ребенка в космосе вполне возможно. И хотя некоторые моменты еще предстоит решить, все же в качестве одной из ближайших целей это уже можно ставить.