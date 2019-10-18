Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии 18.10.2019, 14:27

Карлес Пучдемон

Фото: EFE/ Javier Albisu

Вопрос об экстрадиции лидера каталонцев в Испанию пока не решен.

В пятницу, 18 октября, экс-лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии.

Как сообщает агентство EFE, он пришел в прокуратуру Брюсселя вместе со своими адвокатами.

Пучдемона доставили в суд, однако арестовывать его не стали до принятия решения о его экстрадиции в Испанию.

Бывшего лидера Каталонии также обязали сообщать, если он будет выезжать из Бельгии.

1 октября 2017 года власти Каталонии провели непризнанный Мадридом референдум о независимости региона. За независимость проголосовало 90,18% (2 044 038 человек). Против независимости — 7,83% (177 547 человек). Явка составила 43,03% (2 286 217 с 5,3 миллиона человек).

Карлес Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости, чтобы избежать ареста.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Позже Пучдемон был задержан полицией Германии при попытке пересечения границы. Там его арестовали, а затем отпустили. Пучдемон вернулся в Бельгию.

14 октября в Каталонии начались протесты после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам Каталонии, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Девять политиков и активистов приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

В Барселоне начались массовые акции протеста и блокирование дорог.

Протесты также охватили Жирону, Таррагону и Манрес. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.

Также протестующие частично заблокировали аэропорт Эль-Прат.