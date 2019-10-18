СМИ: НАТО проводит тайные учения на случай неожиданного сценария 18.10.2019, 14:38

Маневры под названием «Стойкий полдень» начались на этой неделе.

ВВС Германии вместе с вооруженными силами партнеров по НАТО участвуют в тайных учениях, в которых сценарием является ядерная война, сообщила «Немецкая волна» со ссылкой на агентство dpa.

По данным агентства, маневры под названием «Стойкий полдень» начались на этой неделе.

В частности, военные отрабатывают использования истребителей-бомбардировщиков, которые во время военных действий могут быть оснащены атомным оружием. От Бундесвера участие в учениях принимают самолеты Торнадо.

Истребители находятся на авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По официально неподтвержденным данным, там также хранятся американские атомные бомбы типа B61.

В случае ядерной угрозы немецкие Торнадо могут быть оснащены атомными бомбами B61. Американское атомное оружие, также по неподтвержденным данным, хранится еще в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

По данным военных экспертов, подобные учения происходят регулярно. Во время их проведения, в частности, отрабатывается безопасная загрузка американского атомного оружия из подземных хранилищ в самолеты. Впрочем, настоящие бомбы во время учебных полетов самолетов не используются.