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Жители Витебска: В квартиры из подвалов лезут «усатые гости»

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  • 18.10.2019, 14:35
Жители Витебска: В квартиры из подвалов лезут «усатые гости»

Что скрывается в городе за показухой перед «Дожинками»?

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал письмо жителей Витебска:

- Где деньги, перечисляемые на капитальный, ремонт каждой квартирой каждого дома несколько лет? Неужели их хватило только на наружную отделку только крайних домов на проспекте Строителей для показухи перед «Дожинками»?

В квартиры из подвалов ползут тараканы.

Подвалы не убираются и там полная разруха. Провели только ремонт наружной отделки домов, выходящих фасадом на проспект, а на остальных даже нет наружной отделки. Кроме того, нам стало известно, что капитальный ремонт подвалов и внутри подъездов теперь должен производится самими жильцами.

Отравы для тараканов в магазинах района пользуются огромным спросом. Дворников сократили, подвалы не убирают. Мы обращались в ЖЭУ 22 и 115. Но проблема тараканов не изчезла. Они ползут в квартиры. Один у себя потравит они ползут к другому. И так они бегают уже несколько месяцев.


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