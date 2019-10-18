«Марш свободы»: в Каталонии проходят всеобщая забастовка и массовые демонстрации 2 18.10.2019, 15:17

Фото: Reuters

Жители стягиваются в столицу региона с пяти разных направлений.

В Каталонии сегодня проходит всеобщая забастовка протеста против приговора испанского суда, который отправил девять бывших членов руководства региона за решетку по обвинениям в подстрекательстве к мятежу в связи с не признанным Мадридом референдумом о независимости региона два года назад, сообщает Радио Свобода.

В Барселоне пройдет массовая демонстрация, в которой, как ожидается, примут участие сотни тысяч людей.

Another huge column marching to Barcelona now. Catalonia is following the General Strike with almost no exceptions as a single people. #SpainIsAFascistState pic.twitter.com/hyO2mGYhkz — Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) 18 октября 2019 г.

Жители Каталонии стягиваются в столицу региона с пяти разных направлений. Многие из них идут в город пешком, эти демонстрации получили название "Марш свободы". Многие дороги в регионе заблокированы, как и движение на шоссе неподалеку от пограничных переходов во Францию.

В последние дни в Барселоне и других городах Каталонии произошли столкновения с полицией. Сегодня акции пока проходят мирно.

Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон в пятницу добровольно явился в полицию Бельгии после того, как испанский суд объявил его в международный розыск. Пока не сообщается, был ли он задержан.

Пучдемон покинул Испанию в 2017 году после того, как Мадрид после референдума в Каталонии распустил парламент автономного региона и ввел в нем прямое управление.

Девять соратников бывшего каталонского лидера в понедельник были приговорены к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы за организацию референдума.

Нынешний глава администрации Каталонии Ким Торра после этого заявил о необходимости нового референдума о независимости.