В Германии нашли клад элитного воина бронзового века 18.10.2019, 15:11

Фото: THOMAS TERBERGER/UNIVERSITY OF GOTTINGEN

Воин прибыл к месту битвы издалека.

Ученые обнаружили на дне реки в Германии остатки емкости, наполненной бронзовыми артефактами и инструментами, которые были нехарактерны для этой местности, пишет nv.ua.

Археологи утверждают, что эта коллекция бронзовых артефактов была потеряна на поле битвы 3300 лет назад.

То, что осталось от содержимого мешка, было найдено на дне реки Толлензе, недалеко от места первой известной битвы на территории Европы. Находка позволяет предположить, что некоторые из участников сражения отправились сражаться за сотни километров. То есть, вожди могли призывать воинов на отдаленные поля битвы, задолго до появления дорог.

«Отыскать подобный сундук или мешок на древнем поле битвы — это огромная редкость. Его там явно обронили», — комментирует один из участников исследования профессор Томас Тербергер из Геттингенского университета имени Георга-Августа.

Битва проходила в узкой, болотистой долине, протекающей вдоль реки Толлензе, в 160 километрах к северу от Берлина. Многие из артефактов утонули под водой и были сохранены в первозданном виде. С тех пор, как это место было обнаружено в 1996 году, археологи обнаружили металлическое и деревянное оружие и более 12 000 кусочков костей.

Новая находка включает в себя цилиндрические осколки бронзы, бронзовый нож, шило и мелкое зубило. Перемешивание инструментов и металлолома напоминает чьи-то личные вещи, а не ритуальный клад.

Десятки подобных коллекций лома бронзы, вместе с небольшими инструментами для ее резки, находили раньше в могилах воинов с высоким статусом на юге: от восточной франции до Чехии. Но это собрание бронзовых предметов является первым в своем роде, найденным так далеко на севере.

Новая находка подтверждает гипотезу о том, что воины прошли многие сотни километров от своей родины до поля битвы, демонстрируя общественную организацию в широком масштабе. Артефакты соответствуют предыдущим доказательствам того, что некоторые кости, найденные на поле битвы, содержали стронций, который не соответствовал изотопам, найденным у людей, рожденных в этом регионе.

«Это показывает, что люди были намного мобильнее, чем мы думали», — говорит археолог Хелле Вандкилде из Орхусского университета в Дании, который не принимал участия в исследовании.

В нескольких метрах от бронзовых предметов дайверы обнаружили наконечники стрел, нарядные булавки, бронзовый нож с костяной ручкой, а также человеческое ребро и череп. Все находки датируются около 1300 г. до н.э., подтверждая идею, что они были частью одного события.