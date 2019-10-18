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В Минске работников школ сгоняют убирать листья в парке

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  • 18.10.2019, 15:47
В Минске работников школ сгоняют убирать листья в парке
Фото: «Белсат»

Требование по школам разослали чиновники.

По всем школам на территории Ленинского района чиновники разослали требование направить на уборку листьев в парке Грекова по 8-10 человек. Эту информацию belsat.eu подтвердили в нескольких учреждениях образования.

Как следует из документа, опубликованного на телеграм-канале NEXTA, с 16 по 18 октября работников школ обязывают участвовать в «качественной уборке и погрузке листьев». Ответственными за выполнение назначили заместителей директоров по хозяйственной части. Последние должны находиться на месте и контролировать процесс.

«Уроки во вторую смену. Уберем листья и пойдем учить»

Журналисты решили проверить, действительно ли учителей заставляют собирать листья. Направляемся на место. В 9:00 в парке имени Грековой около 50 женщин и мужчин с граблями. Около толпы ходит женщина с документами и задает всем один вопрос: «Из которой вы школы?» А потом что-то записывает в документы.

Когда каждый педагог получил грабли, они разбрелись по парку и начали собирать опавшие листья в кучки. В разговорах люди представляются техничкой, обслуживающим школьным персоналом, оператором ЭВМ, уборщицей и даже пенсионеркой, которая «просто пришла помогать».

— Девушки, вы тоже не учителя? – спрашиваю у трех женщин с граблями.

— Как это не учителя? – возмущаются они. – Мы учителя!

— А как же уроки?

— Они во вторую смену.

— Уберите листья и пойдете учить?

— Да.

Часть тех, кто убирал парк, реагировали достаточно агрессивно: требовали не снимать их, ссылаясь на какой-то закон, который запрещает съемки в общественных местах.

— Нет фотографируйте меня! Из-за вас у меня будут проблемы с мужем, – выкрикнула одна дама.

Спрашиваю у мужчин:

— Вы дворники и поэтому пришли сюда собирать листья?

— Не дворники, рабочие, – говорит один

— А я оператор ЭВМ, – добавляет другой.

Еще один мужчина рассказал, что выполняет в школе техническую работу.

— А как же самоуважение, достоинство? Вы же педагоги. Где сейчас ваши ученики?

— Достанешь самоуважение – есть будет нечего, – отвечает женщина в красной куртке. Ее коллега по граблям возмущается и обещает дать мне граблями под зад.

Еще у одной женщины спрашиваю, работает ли она в школе.

— Какая вам разница, кем я работаю? Сказали собирать листья, значит необходимо помочь. Здесь же и дети гуляют, необходимо навести порядок.

Другие две женщины признались, что работают воспитательницами группы продленного дня. Собираюсь уходить и слышу, как кричит дама, которая назвалась уборщицей в школе:

— Куда пошла? Иди возьми грабли и с нами погреби, а то бегаешь тут без дела.

В гимназии №1 Минска подтвердили, что «определенная часть учителей» находится в парке до 12:00.

Исполняющая обязанности директора СШ №189 Жанна Конопацкая сказала, что от ее школы на «субботник» поехали 3 человека – «завхоз», программист (который не был занят утром 18 октября) и рабочий по обслуживанию здания. На вопрос, насколько целесообразно посылать на подобные мероприятия педагогов, она говорит:

«Однозначно нецелесообразно, потому что когда идет учебный процесс, мы их никем заменить не можем. В прошлом году просили направлять педагогов, но тогда уже начались осенние каникулы, поэтому они тоже согласились поехать».

Вместе с тем, участие в уборке в городском парке Жанна Конопацкая считает «благотворительной, добровольной помощью» школы и подчеркивает, что сегодня ее подчиненные поехали собирать листья по собственному желанию.

В школе №55 представитель администрации, не пожелавший представиться, сообщил: на уборку они отправляют своих работников ежегодно, «в том числе свободных от занятий учителей». Учебный процесс при этом, по его словам, не страдает.


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