Лукашенко: Придется заниматься фермами и картошкой 7 18.10.2019, 15:57

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Диктатор рассказал очередную небылицу.

Действующий закон о госслужбе был принят более 15 лет назад, и сегодня он нуждается в пересмотре. Однако при разработке нового закона надо учитывать приоритеты своей государственной политики, а не заимствовать зарубежные идеи. Об этом заявил Лукашенко во время общения с преподавателями и студентами академии управления.

Как сообщает пресс-служба диктатора, разработать новый закон о госслужбе он поручал давно. Этим вопросом занимается рабочая группа из ученых и экспертов.

По словам диктатора, будущий закон должен стать единым документом, который комплексно урегулирует процесс прохождения государственной службы, исключая необходимость обращения ко множеству подзаконных и ведомственных актов. «Мы в первую очередь должны исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей — многие из них не соответствуют специфике отечественной управленческой системы, а из приоритетов государственной политики», — подчеркнул диктатор.

Свой тезис Лукашенко подкрепил «случаем из жизни». Он рассказал, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. Президент Америки собирался покидать свой пост и, по словам Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В «союзное государство» его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться», — рассказал диктатор.

Лукашенко заметил, что не дай Бог президенту США руководить в Беларуси или России. «Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей, — пояснил Лукашенко. — Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы».

«Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще», — резюмировал диктатор.