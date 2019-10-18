Экономика Китая пробила «дно» за 27 лет 7 18.10.2019, 16:18

2,772

Отток капитала из КНР достиг исторического рекорода.

Швы китайского «экономического чуда», профинансированного долгом в 300% ВВП, продолжают расползаться, обнажая дыры в экономике и гигантский отток капитала, который ускоряется по мере того, как китайский ЦБ заливает новые триллионы кредитов в попытке подстегнуть рост, пишет сайт finanz.ru.

По итогам третьего квартала рост денежной массы в КНР, измеренный агрегатом М2, ускорился с 8,2% до 8,4% год к году. За три месяца в экономику было влито 13,9 триллиона юаней дополнительных кредитов в национальной валюте, сообщает ING со ссылкой на статистику Народного банка КНР.

Каждый седьмой юань нового долга (2 триллиона в сумме) пришелся на спецоблигации правительств провинций Китая, которые используются для инфраструктурных строек. За квартал экономика получила «допинг» на сумму, эквивалентную 14,5% номинального ВВП, подсчитали в ING.

Но завести мотор экономического чуда даже при такой дозе кредитных инъекций оказалось невозможно. По итогам квартала рост китайской экономики замедлился до 6% - минимума за все время современной статистики (с 1992 года).

По сравнению со вторым кварталом цифра уменьшилась на 0,2 процентного пункта и оказалась ниже консенсус-прогноза, который предполагал рост на 6,1%.

Ускорился рост розничных продаж (+7,8%) и промпроизводства (с 5,5% до 5,6%), однако объем капитальных инвестиций не дотянул до ожиданий и показателей предыдущего квартала (5,4% против 5,5%).

Хотя «печатный станок» китайского ЦБ работает без остановки, отгружая в систему свежую порцию кредитов каждый квартал, эффективность этой стероидной «накачки» неуклонно и резко снижается.

Если в период 2007-09 гг на каждый доллар нового долга экономика КНР давала 0,65 центов нового ВВП, то за последние два года - лишь 0,34 цента, подсчитали аналитики Hoisington Management.

Этот процесс наблюдается во всем мире: в еврозоне измеренная таким образом эффективность долга за 10 лет упала на 13,5%, в Великобритании - на 14,5%, в США - на 5,6%, в целом по глобальной экономике - на 11,1%. Китай же стал «чемпионом» по спаду этого импульса - 38,2%.

Несмотря на ограничения валютного рынка и отсутствие статуса свободно конвертируемой валюты для юаня, напечатанные триллионы конвертируются в доллара и покидают страну в виде оттока капитала, который в 2019 году побил исторический рекорд, превысив даже показатели «шоковой» девальвации юаня 2015 года.

В то время как общая цифра оттока в статистике китайского ЦБ снижается, одновременно наблюдается взрывной рост графы «ошибки и пропуски» платежного баланса - это потоки, которые регулятор не может объяснить, по сути «теневые» операции, отмечает глава исследований Китая в Институте международных финансов Джин Ма.

За первую половину года из Китая таким образом утекло 131 млрд долларов - в 1,6 раза больше среднего уровня в период крупных оттоков 2015-16 гг (около 80 млрд долларов за полгода). В третьем квартале «теневой» отток составил еще 67 млрд долларов.

Наряду с торговой войной эти потоки стали причиной резкой девальвации юаня, который за последние пять кварталов потерял 14,5% к доллару, считает Ма.

Чтобы удержать темпы роста на уровне задания партии - 6% в год, Народный банк КНР продолжит снижение процентных ставок и ослабление нормативов для банков, прогнозирует экономист ING Ирис Панг: в октябре китайский ЦБ еще на 5 базисных пунктов снизит ставку кредитов для заемщиков высокого класса (LPR) и на 0,5 процентного пункта - нормы резервирования, освобождая банкам еще больше ликвидности.

В этих условиях без полноценного перемирия в торговой войне юань подешевеет до 7,2 за доллар к концу года, прогнозирует Панг.