Внука Назарбаева осудили за нападение на полицейского в Лондоне 5 18.10.2019, 16:29

3,463

Казахстанские власти пытались замять дело.

Айсултан Назарбаев, 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь», пишет BBC.

Приговор предполагает испытательный срок в 18 месяцев. Если течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Кроме этого, Назарабаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Что произошло?

Согласно судебным документам, 3 июня этого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию.

5 июня похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи посчитали, что он кричит террористические лозунги и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово «Аллах», потому что он просил о помощи.

По данным следствия, Назарбаев проник в квартиру девушки по имени Ксения Шевелева. Она утверждает, что не знает Назарбаева. По всей видимости, он попал в ее квартиру через балкон - мебель на балконе и внутри квартиры повреждена, также как и другие вещи. Она нашла в ящике своего стола паспорт и кошелёк Назарбаева, а в стиральной машинке - его вещи. Ущерб квартире и вещам девушки оценен в 5 тысяч фунтов. Она также испытывала страх и проблемы со сном после инцидента.

Потом, как сообщили в суде, Айсултан Назарбаев полез на крышу, походил там и спрыгнул на балкон другой женщины. Она и вызвала полицию. Офицер прибыл на место один и пытался предотварить проникновение Назарбаева в квартиру.

В суде была показана видеозапись с камеры, которая была на полицейском, пытавшимся задержать Назарбаева.

На записи видно, как офицер приказал Назарбаеву лечь на пол и не двигаться. Назарбаев не послушался и двинулся в сторону полицейского. Тот четыре раза применил электрошокер.

В какой-то момент Назарбаев смог сорвать с себя часть электрошокера, которая подавала заряд, и атаковал полицейского. Этот момент плохо виден на камере - зато видно, как из руки офицера начинает капать кровь. Затем прибыла подмога, и Назарбаев был задержан. У полицейского остался шрам. Также ему понадобилось время для восстановления уверенности в себе и уверенности в возможности продолжения службы.

Согласно отчёту полиции, внук казахстанского лидера в общей сложности пытался оказывать сопротивление действиям полицейских в течение 53 минут.

В 2007 году Назарбаеву было вынесено предупреждение в Казахстане за драку в ночном клубе. В остальном характеристики о нем положительные.

По данным стороны обвинения, вначале представители Казахстана пытались замять дело.

По словам обвинителя, в полицию поступил звонок от «представителя казахстанских властей», который пытался вступить в переговоры, чтобы «не позорить семью Назарбаевых», однако полицейские «вступать в контакт отказались».

Паспорт внука экс-президента Казахстана был изъят.

Айсултан Назарбаев (в центре) говорил, что справиться с наркозависимостью ему помог дед

Фото: ANATOLI USTINENKO/TASS

Месяцы лечения

По данным следствия, Айсултан Назарбаев употреблял кокаин. После первого слушания дела судья выпустил Айсултана из-под стражи при условии, что тот тут же будет отправлен на лечение в частную клинику.

Насколько известно, Назарбаев в итоге проходил лечение в Priory - известной клинике для наркозависимых, где в разное время проходили курсы реабилитации музыканты Эмми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.

Сам Айсултан Назарбаев еще в 2017 году в своем «Фейсбуке» признавал, что он употреблял наркотики после смерти своего отца Рахата Алиева, зятя президента, бежавшего из Казахстана в Австрию и, по официальной версии, покончившего там с собой в тюрьме. Тогда Айсултан Назарбаев говорил, что с зависимостью ему помогли справиться его дед и Всевышний.

В отчёте из клиники Priory, где Назарбаев несколько месяцев лечился от наркотической зависимости, говорится, что внук Назарбаева следовал указанием врачей и показал большой прогресс и целеустремленность.

Судья сказал, что принял во внимание успехи в лечении и решил, что дальнейшее лечение лучше продолжать на свободе, чем в тюрьме. Адвокат Назарбаева от его имени сказал, что испытал огромное облегчение, услышав приговор. Сам Назарбаев пока отказался говорить с журналистами.

Адвокат в своем интервью сказал, что доволен приговором. И что его подзащитный с момента задержания прошёл огромный путь и теперь совсем другой человек, вставший на путь исправления.