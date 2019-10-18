«Нафтогаз» потребует у России $11 миллиардов за прекращение транзита газа 2 18.10.2019, 17:30

1,797

Украинская компания намерена подать иск.

Компания «Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации потерь от возможного прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко:

- 1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита.

Также Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже сегодняшнего уровня:

- Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже. И для этого даже необязательно заключать контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» или другой украинской компанией. Для этого необходимо, чтобы «Газпром» в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке.

В частности, чтобы он не отказывал европейским компаниям перенести точки передачи газа на границу Украина-РФ. И чтобы предлагал свопы (торгово-финансовые обменные операции в виде обмена разнообразными активами - ред.) другим газодобывающим компаниям в РФ, забирая у них газ внутри РФ и возвращая его на границе Украина-РФ, таким образом выполняя предусмотренную законодательством РФ функцию единого экспортного канала.

Чтобы «Газпром» перестал фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский Союз. Мы за то, чтобы «Газпром» осуществлял транзит газа через Украину по европейским правилам.