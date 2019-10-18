РФ предлагала Украине перенести «Минский процесс» из Беларуси в Казахстан 3 18.10.2019, 18:22

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Вадим Черныш

Кремль хотел заключить с Украиной соглашения по подобию Дейтонских.

Представители России предлагали украинским политикам переформатировать Минский процесс и перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта на Донбассе из Беларуси в Казахстан.

Такое заявление в эфире Радио НВ сделал экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Была попытка в Казахстан переместить переговорный процесс. И даже были заявления, и более того — неформально обращались представители российской стороны ко многим общественным деятелям здесь, в Украине (и даже политикам действующим, я не буду о них говорить, но это были политики в ранге глав комитетов Верховной Рады Украины прошлого созыва), с просьбой приехать в Астану для переговоров как альтернатива самому Минскому процессу», — рассказал он.

Бывший министр отметил, что российская сторона направляла соответствующее предложение с целью «обнуления» и перформатирования Минского процесса ради в будущем заключения соглашений по подобию Дейтонских, которые предполагали бы федеративное деление Украины с расширенными полномочиями ныне оккупированных РФ территорий.

Дейтонские соглашения — мирный договор 1995 года, положивший конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Согласно ему, эта страна делилась на два субъекта: Мусульмано-Хорватскую Федерацию и Республику Сербскую с едиными федеральными институтами власти.