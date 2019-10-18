Определился соперник минской «Юности» в плей-офф Лиги чемпионов 18.10.2019, 18:35

Минские хоккеисты сыграют с клубом из Германии.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Юность" встретится с немецким клубом "Ред Булл Мюнхен". В прошлом сезоне "быки" стали финалистами чемпионата Германии и Лиги чемпионов.

Шеллефтео (Швеция) — Юргорден (Швеция)

Биль (Швейцария) — Аугсбург (Германия)

Ред Булл Мюнхен (Германия) — Юность (Беларусь)

Фрелунда (Швеция) — Фэрьестад (Швеция)

Цуг (Швейцария) — Таппара (Финляндия)

Лулео (Швеция) — Берн (Швейцария)

Адлер Мангейм (Германия) — Маунтфилд (Чехия)

Лозанна (Швейцария) — Пльзень (Чехия)

Первые матчи стартового раунда плей-офф пройдут 12 и 13 ноября. Ответные встречи состоятся 19 и 20 ноября. В первом матче минчане будут принимать немецкого соперника на своем льду, отмечает hockey.by.