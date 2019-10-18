Лукашенко захотел стать ректором 18 18.10.2019, 19:28

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Правитель рассказал, чем хочет заниматься после ухода с президентского поста.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Академии управления рассказал, какой деятельностью хотел бы заняться после ухода с президентского поста, передает корреспондент БелТА.

«Ушел бы я с должности президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем - это то, что я воспринимаю», - сказал Лукашенко.