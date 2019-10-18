Трамп поговорил с Эрдоганом после данных о срыве перемирия в Сирии 18.10.2019, 21:24

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Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Фото: Susan Walsh / AP

Ранее курды обвинили Анкару в срыве перемирия.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава США сообщил в своем Twitter.

«Он сказал мне, что был небольшой снайперский и минометный огонь, который быстро подавили», — заявил Трамп. По словам президента США, Эрдоган очень хочет, чтобы «прекращение огня или пауза сработали».

«Обе стороны проявляют добрую волю, есть очень хороший шанс достичь успеха», — написал Трамп.