Трамп поговорил с Эрдоганом после данных о срыве перемирия в Сирии
- 18.10.2019, 21:24
- 1,002
Ранее курды обвинили Анкару в срыве перемирия.
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава США сообщил в своем Twitter.
«Он сказал мне, что был небольшой снайперский и минометный огонь, который быстро подавили», — заявил Трамп. По словам президента США, Эрдоган очень хочет, чтобы «прекращение огня или пауза сработали».
«Обе стороны проявляют добрую волю, есть очень хороший шанс достичь успеха», — написал Трамп.