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Около 850 номенклатурщиков получили от Лукашенко иммунитет от задержаний

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  • 18.10.2019, 21:34
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Около 850 номенклатурщиков получили от Лукашенко иммунитет от задержаний

Об этом рассказал сам диктатор.

В кадровом реестре диктаторa состоят 850 человек, и все они обладают «защитой и иммунитетом». Об этом Александр Лукашенко рассказал, общаясь со слушателями Академии управления, сообщает пресс-служба диктатора.

Правитель рассказал, что при назначении на руководящие должности первоначально администрация вносит ему на согласование предложения по кандидатурам из кадрового резерва правителя. В нем состоят около 850 человек.

«Люди, которые находятся в кадровом реестре «президента», обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения «президента» их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать», — сказал Лукашенко.


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