В Минске откроется первый в Беларуси музей Лего 18.10.2019, 22:30

Фото: Минск-Новости

Подобный музей существует в Германии.

Первый в Беларуси музей Лего планируют открыть в столице предстоящей зимой, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В музее будет представлена огромная коллекция наборов Лего: от ретро до современных. Эксклюзивные и редкие экземпляры разместятся в зале площадью около 450 квадратных метров.

Для всех поклонников Лего открытие музея станет большим событием, ведь ничего подобного в Беларуси нет. Подобный музей существует в Германии, но теперь лететь туда не придется. Эксклюзивные экспонаты, начиная с 34-го года, скоро можно будет увидеть в столичном музее известного конструктора.

А все начиналось с хобби. Семья Надежды Соловьевой не представляет свою жизнь без Лего.

— Идея создания музея родилась год назад у моего сына и мужа. Сначала они дома построили небольшой Лего-город из имеющихся в коллекции наборов. Им все это очень понравилось, но дома, к сожалению, не хватило места для воплощения всех задумок. В итоге решили открыть большой музей.

Готовить музей к открытию семья начала еще в прошлом году. На данный момент коллекция насчитывает около 5 тыс. наборов Лего.

На базе музея планируется проводить фестивали и выставки самодельных и серийных моделей, собранных из кубиков Lego. Каждый посетитель сможет узнать историю создания известного конструктора. Центром притяжения станет главная экспозиция — большой Лего-город, где можно найти все, что есть в любом мегаполисе: магазины, рестораны, метро, парк аттракционов, аэропорт… Вплоть до воришек и полицейских. Можно будет найти здесь и достопримечательности Минска, сделанные из конструктора.

Человек, с которого началась эпоха лего – Оле Кирк Кристиансен. В 1932 г. он начал производство деревянных игрушек и уже в 1947-ом LEGO расширилось до производства пластмассовых игрушек.