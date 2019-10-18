The Marker: «Газпром» не пустили в Израиль, чтобы не импортировать коррупцию 18.10.2019, 22:48

Российские энергетические компании предприняли две попытки занять позиции в Израиле.

Израильская газета The Marker публикует в пятничном номере материал Ави Бар-Эли о возможности активизации участия России в израильской экономике на фоне ухода США с Ближнего Востока, передает newsru.co.il.

Среди прочего, Бар-Эли напоминает две попытки российских энергетических компаний занять позиции в Израиле.

В 2006 году компания "Русснефть", принадлежавшая тогда Михаилу Гуцериеву, претендовала на покупку приватизируемого ашдодского нефтеперерабатывающего завода. Попытка была заблокирована ШАБАКом после проведения проверки финансовых структур Гуцериева, а вскоре после этого "Русснефть" была национализирована правительством России.

Несколько лет спустя, после открытия газовых месторождений "Тамар" и "Левиатан", российский государственный концерн "Газпром" подал заявку на получение концессии на поиск газа в эксклюзивных экономических водах Израиля.

В итоге, несмотря на малое количество заявок, российская заявка принята не была. Бар-Эли цитирует высокопоставленный на тот момент израильский правительственный источник: "Мы опасались импорта коррупции из России. Ничего сверх этого. Мы не хотели их тут, поэтому заявка была заблокирована".

В контексте статьи Бар-Эли упоминает и обеспокоенность США и израильских спецслужб по поводу проектов, осуществляемых в Израиле Китаем.

По словам Бар-Эли, в ситуации, когда США ушли с Ближнего Востока, а Россия оказалась на израильских границах, попытки получения доступа к израильским государственным контрактам будут активизироваться, и "спустить их на тормозах" больше не получится.

В связи с этим он говорит о необходимости создания нового государственного регулятора, который будет отвечать за рассмотрение иностранных инвестиций в израильскую экономику с правом наложения вето на основании четких параметров.