Лукашенко запаниковал Валерий Карбалевич

19.10.2019, 8:05

Чего он так испугался?

Странная, даже загадочная история с российской гражданкой Анной Богачевой, которую задержали в Минске по запросу США через Интерпол, потом отпустили, а теперь отрицают сам факт задержания, вызывает определенный резонанс и требует объяснений.

Первое сообщение о задержании Анны Богачевой появилась 15 октября и выглядело как информационная бомба. Якобы Богачева - сотрудница российской «фабрики троллей», вмешивалась в американские выборы, и США через Интерпол добиваются ее ареста и экстрадиции. По информации СМИ, задержали ее еще 13 октября около 22 часов в одном из минских отелей.

С самого начала была уверенность, что Соединенным Штатам ее ни в коем случае не выдадут. А вот использовать ситуацию - это как раз то, что белорусские власти делать любят.

Торг вокруг политзаключенных с Западом, прежде всего с ЕС - это давно стало «классикой жанра». Подобных историй было много. В 2008 году в Беларуси арестовали американского адвоката Эммануила Зельцера и попытались торговаться с США об отмене санкций.

Были подобные попытки и в отношениях с Россией. В 2013 году в Минске арестовали гендиректора российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгартнера, России были выставлены экономические требования. В 2017 году под арест попал блогер с тройным гражданством Александр Лапшин. Поскольку ни одна из стран, гражданином которой он был (Россия, Израиль, Украина), не захотела торговаться, его выдали Азербайджану.

Казалось, что и сейчас официальный Минск начнет торг с Москвой по поводу Анны Богачевой. Мол, если для России ее освобождение важно, то давайте договариваться, идите на уступки в вопросах нефти, газа, кредитов и др.

Однако что-то пошло не так, первоначальный план не сработал. 15 апреля Анну Богачева выпустили на свободу.

Здесь можно выделить несколько версий. Возможно, сначала силовики действовали на автомате, среагировали на фамилию, которая оказалось в списке Интерпола, а когда разобрались, в чем дело, быстро отпустили. Второй вариант: заложницу выпустили, как только дело обрело резонанс, так как такие операции лучше осуществлять в глубокой тайне.

Но дальше во всей этой истории появился совсем скандальный поворот. Удивительным образом белорусские власти начали опровергать очевидное, пытаться доказывать, что Анна Богачева и не была задержана. И именно этот фактор стал превращать драму в фарс.

О том, что упомянутая женщина была задержана, сообщали не только СМИ, но и официальные источники. 15 октября пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова констатировала: «Гражданка России Анна Богачева была задержана в одном из отелей Минска, так как находилась в международном розыске. В установленном порядке материалы были переданы для изучения и принятия решения в прокуратуру».

В тот же день официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брилев заявил: «Анна Богачева освобождена, она действительно была задержана позавчера».

Посольство Российской Федерации сообщило в твиттере: «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку».

Наконец, такая же информация появилась в официальном твиттере Министерства иностранных дел России.

И вот после всего этого пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт с невинным видом заявила tut.by: «Ее не задерживали и не арестовывали. Это разная интерпретация одного и того же события».

Более осторожно прокомментировал ситуацию заместитель генпрокурора Алексей Стук. Он сообщил журналистам, что в отношении гражданки России Анны Богачевой «не применялись меры процессуального принуждения, она оставалась на свободе» и «может, наши пресс-секретари не совсем доходчиво донесли эту информацию». Куда уж доходчивее?

Почему вдруг белорусские власти отыграли ситуацию назад? Не так важно, был ли какой-то звонок из Москвы. Думаю, главное в том, что белорусские власти не рассчитали политического эффекта.

Одно дело - арестовать представителя крупного российского бизнеса Баумгартнера, что вызвало моральный поддержку большинства россиян. И совсем другое дело - задержать «упорного борца» с главным врагом России - США. Не случайно в РФ поднялся большой шум, разгорелись острые страсти, Лукашенко обвинили в предательстве. Арест Богачевой затронул очень болезненную тему, напомнил о психологической травме как элиты, так и общества РФ. Поэтому ответ из Москвы мог быть очень жестким.

В Минске поняли это не сразу. А поняв, запаниковали и начали доказывать, что я не я и хата не моя. Получилось коряво. Как часто и бывает в белорусском официальной политике.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»