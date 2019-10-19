Лукашенко о своих деньгах: Украл $13 миллиардов, а люди получали небольшую зарплату 35 19.10.2019, 8:28

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Диктатор рассказал о письме «дорогому Бушу».

Во время посещения Академии управления Лукашенко рассказал странную историю о 13 миллиардах долларов. Об этом диктатор заявил в эфире телеканала СТВ.

— А-а-а, у Лукашенко 13 миллиардов состояние. Я так прикинул, думаю, Господи, это ж государственный бюджет за год. А как страна жила? Украл 13 миллиардов, и вроде люди хоть небольшую зарплату, но получали, и страна развивалась.

Пишу Бушу письмо. Я ему пишу: «Дорогой Буш, найдешь хоть один актив — забирай себе». А они ж контролируют каждый доллар, а на Западе белорусские рубли не хранятся, там же валюта. Я ему: «Забирай, 13 миллиардов — это ж деньги», — рассказал Лукашенко.

Ранее сумма в 13 миллиардов не звучала, напоминает tut.by. В 2006 году бывший в то время президентом США Джордж Буш-младший передал в конгресс США сведения о личном состоянии и доходах Лукашенко и других членов правительства Беларуси. Какие-либо цифры при этом озвучены не были. Спустя несколько месяцев США ввели в отношении Лукашенко и его окружения санкции.

В 2010 году британская газета Guardian со ссылкой на WikiLeaks, который разместил отчет посольства США в Минске правительству своей страны, датированный 2006 годом, сообщила, что состояние Лукашенко оценивается в 9 миллиардов долларов.