Житель Британии нашел уникальное сокровище возрастом четыре тысячи лет 19.10.2019, 9:05

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Его стоимость может доходить до 120 тысяч фунтов.

Жителю британского графства Камбрия Билли Вогану улыбнулась невероятная удача. Мужчина обнаружил в земле золотое кольцо времен Бронзового века. Стоимость уникального украшения, возраст которого около 4 тысяч лет, может доходить до 120 тысяч фунтов, пишет klady.info.

Как рассказывает сам билли Воган, не так давно он приобрел металлоискатель, после чего новое хобби буквально поглотило его. Он часто отправлялся с новым приобретением на поиски кладов, однако долгое время серьезными находками похвастаться не мог. Все, что он сумел найти – несколько монет, не имевших ни материальной, ни исторической ценности.

Но все изменилось, когда британец отправился на поиски в национальный парк Лейк-Дистрикт. Здесь он и нашел уникальную находку. Сначала Воган подумал, что попавшееся ему кольцо является всего лишь некой частью альпинистского снаряжения, но, когда присмотрелся, понял, что ему попалась совсем не рядовая вещь.

Позже житель Британии отнес найденное кольцо специалистам местного музея, которые и выяснили его реальную ценность. Официально экспертиза еще не окончена. Но исследователи полагают, что артефакт был создан еще 4 тысячи лет назад. А это значит, что стоимость его может превышать 100 тысяч фунтов.