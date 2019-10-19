СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии 1 19.10.2019, 9:08

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Анкара была готова на перемирие длительностью 48 часов, Вашингтон добился 120.

США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник (перевод — РБК).

По словам собеседника агентства, у вице-президента США Майка Пенса и Эрдогана, чьи переговоры длились более четырех часов, было много разногласий, однако главной проблемой было нежелание Турции идти на перемирие.

В начале беседы Пенс сказал Эрдогану, что президент Дональд Трамп уважает и ценит его. В какой-то момент во время беседы турецкие чиновники перечислили свои потери в результате операции, Пенс сказал им, что многие члены делегации США — ветераны и рассказал, что его сын тоже был военным. Вице-президент выразил соболезнования семьям погибших турков. Это помогло снизить напряжение между сторонами, отмечает агентство.

Переломный момент произошел, когда Эрдоган потребовал установить конкретный промежуток времени для прекращения огня, а не вводить такой режим навсегда.

«Эрдоган сказал, это могут быть 24 или 48 часов. Пенс заявил, что это очень короткий промежуток и он не может принять решение лично», — рассказал источник. По его словам, в ходе дальнейших дискуссий стороны согласились на 120 часов, после чего быстро добились прогресса и по другим вопросам.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара утверждает, что ее цель — вытеснить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы и организовать там зону безопасности. США критиковали операцию и даже ввели санкции против Минэнерго и Минобороны Турции.

17 октября Пенс и Эрдоган достигли соглашения — Анкара должна прекратить операцию на 120 часов, а курдские силы отойти на 30 км от границы. Уже утром следующего дня корреспонденты Reuters сообщили, что обстрелы продолжаются, курдское ополчение заявило, что турецкая сторона продолжила обстрел населенных пунктов. Эрдоган же назвал сообщения о срыве перемирия дезинформацией.