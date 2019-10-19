Белорусам предложили авто с «вечным» двигателем 3 19.10.2019, 9:32

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Иллюстрационное фото

Какие «свежие» хэтчбеки появились на рынке?

В мире седанов и кроссоверов хэтчбеки часто остаются недооцененными: и места в них мало, и багажник, кроме как для пакетов из магазина, ни на что не годится. В то же время у их владельцев всегда есть веский аргумент: зачем возить с собой воздух? Посмотрим, что предлагает рынок хэтчбеков не старше пяти лет и не дороже 10.000 долларов, пишет abw.by.

Открывает список хэтчбеков в продаже Opel Corsa 2015 года с 1,3-литровым дизелем и "механикой". Заявленный пробег - всего 90 тыс. км. Автомобиль только пригнали из Германии. Состояние обещается отличное.

Фото: abw.by

Отдельно отмечается "лучший двигатель", который является и самым надежным, и самым экономичным с расходом топлива 3,7- 5,5 л на 100 км. Новому владельцу вроде бы даже не придется беспокоиться о ТО: "Произведен большой сервис с заменой всех жидкостей, масел, фильтров, всех тормозных дисков и всех колодок". Стоимость этой Corsa - $8950

Еще один дизель из Европы - Renault Clio 2015 года с 1,5-литровым двигателем, "механикой" и заявленным пробегом 65 тыс. км. Автомобиль был ввезен в страну в конце 2018-го. "Отличное состояние, все исправно работает, хорошая резина. Мощный и экономичный двигатель, надежная топливная система Bosch. Расход по городу - от 4 до 5 л, трасса - от 3 до 4 л", - указано в объявлении.

Фото: abw.by

Помимо этого, автомобиль должен порадовать недавней заменой ГРМ и "расходников", а также комплектацией с современной мультимедийной системой, круиз-контролем и диодными ходовыми огнями. Оценен данный Clio в $9000.

В 2014 году был куплен у дилера KIA Rio с 1,6-литровым двигателем и МКПП и спустя пять лет с пробегом 100 тыс. км выставлен на продажу. Продавец отмечает, что автомобиль в ДТП не участвовал, а техническое состояние в целом хорошее - возможны любые проверки и диагностика.

Фото: abw.by

Отмечается и комплектация авто: климат-контроль, мультируль, ABS, 6 подушек безопасности. Что особенно приятно перед холодным сезоном, в KIA есть "зимний пакет", который включает в себя подогрев руля, сидений, лобового стекла в зоне щеток, обогрев зеркал и бачок стеклоомывателя объемом 4,5 л. KIA Rio стоит $8000.

На любую диагностику готов продавец Hyundai Solaris 2015 года с 1,6-литровым двигателем и "автоматом". По технической части проблем быть не должно: тормозные колодки и диски заменены, весной был установлен новый аккумулятор.

Фото: abw.by

Двигатель масло "не ест", подтеков нет. "Кормили 95-м, но кушает и 92-й. Двигатель не мыли, так что все видно. Ездили спокойно, без насилования мотора". Из недостатков отмечены потертости бампера и левой фары. В довесок к авто прилагается полтора комплекта резины. "Шины зимние. Две летние в подарок (одну пробили, а найти точно такую же та еще морока, поэтому избавились от двух шин)". Стоимость Hyundai - $9500.

Еще один хэтчбек с "автоматом" в продаже - Chevrolet Cruze 2013 года с 1,6-литровым двигателем и пробегом 105 тыс. км. Продавец подчеркивает, что машина приобреталась в декабре 2013-го, потому фактически эксплуатация началась уже в 2014 году.

Фото: abw.by

"Ездила жена 15.000 км в год. Оригинальный пробег. Один хозяин, не бита, не крашена. Передние и задние парктроники, подогрев передних сидений, еще заводская хорошая резина". Стать обладателем этого Chevrolet Cruze можно за $8900.

Не иначе как идеальным называет продавец состояние Lada Xray 2016 года. Отмечена комплектация Lux с климат-контролем, датчиками дождя и света, подсветкой в дверях и комбинированной отделкой сидений.

Фото: abw.by

Пробег Xray - 76 тыс. км. "Машина не требует никаких вложений, сел и поехал. Кузов в отличном состоянии, царапин и сколов нет, в ДТП не был. "Перекупам" просьба не беспокоить. Гаражное хранение. Любая диагностика за ваш счет!" - указано в объявлении. Стоит Xray $9150.

Помимо Xray на рынке хватает предложений о продаже Renault Sandero. Один из экземпляров оценен в $8600. История типична для многих свежих "бюджетников": автомобиль 2015 года приобретался у официального дилера в 2016-м, где в дальнейшем и обслуживался. Пробег за это время составил всего 25 тыс. км. Продавец сообщает, что машина эксплуатировалась в основном за городом. Общее состояние авто характеризуется как отличное.

Фото: abw.by

Завершим подборку одним из самых "свежих" авто в продаже - Ravon R2 2018 года с 1,2-литровым двигателем и "автоматом". Автомобиль принадлежал организации, пробег с момента покупки - 50 тыс. км.

Никаких бед с автомобилем за это время не произошло: обещается идеальное состояние и отсутствие нареканий в принципе. "Цепной двигатель с чугунным блоком вечный! Гидравлический настоящий "автомат" очень надежный!! Оригинальные резиновые коврики! GPS-трекеры! ТО до 2020 года! Два ключа!" - приводит веские аргументы продавец. Этот R2 обойдется покупателю в $8499.