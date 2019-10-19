Ермошиной — «Баста!»7
- 19.10.2019, 9:23
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Протестные граффити появились по всему Минску.
Надписи «Баста!» появились в разных местах Минска, сообщает одноименный телеграмм-канал.
«Считайте это протестом против нарушения закона Ермошиной и ее коллегами. Власти так испугались, что протестные лозунги будут звучать на предвыборных митингах и пикетах, что отказали в регистрации самым ярким представителям оппозиции. Просчитались. Теперь эти лозунги будут звучать со стен и улиц», - пишет читатель канала, приславший фото.