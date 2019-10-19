Первое крещение Зеленского 9 Богдан Нагайло, «Новое время»

19.10.2019, 9:55

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Москва была застигнута врасплох.

Вот уже далеко за середину октября, а у нас до сих пор нет уверенности, состоится ли долгожданная и желанная встреча Нормандской четверки (Украина, Россия, Германия и Франция). Эта встреча направлена на то, чтобы реанимировать умирающий Минский процесс ради достижения мира на востоке Украины.

17 октября лидеры Германии и Франции сделали вид, что все в порядке, и «поздравили» прогресс в прокладывании пути для встречи, организованной более месяца назад. Они, а также президент Украины надеются, что это пока еще возможно — провести встречу Нормандской четверки в ноябре.

И на данном этапе у российского президента Владимира Путина имеются веские основания того, чтобы эта встреча не состоялась в ближайшее время. Похоже, он предосудительно просчитал настроение нового президента Украины, как и большинства избирателей, не так давно избравших его на эту должность. Украинская позиция, открытая и обоснованно гибкая изначально, стала жестче в связи с публичными протестами и интенсивным общественным обсуждением, что привело к пересмотру и переосмыслению.

Зеленский пообещал сделать борьбу за мир с Россией приоритетом, и в начале стремился к быстрым результатам, которые показали бы, что он сдержал слово и способен выйти из крайне дорогого и кровавого тупика.

Он определил освобождение украинских заключенных, незаконно удерживаемых Россией, приоритетом и уверенно демонстрировал инициативу в контактировании с Путиным прямо по телефону с целью договориться об обмене. Когда в прошлом месяце обмен таки состоялся, появилась надежда на то, что Москва готовится договориться с новым руководством Киева в более компромиссной манере.

Впрочем, эта надежда быстро улетучилась. Москва поставила одобрение сомнительной формулы Штайнмайера как необходимое условие для проведения новой встречи Нормандской четверки, первой со времен 2016 года. Россия настаивала на принятии элементов, изъятых из общих рамок Минских договоренностей, согласованных в 2014—2015 годах, а это фактически привело бы к признанию ее донбасских прокси.

И хотя план Штайнмайера предполагал серьезные трудности на внутренней арене, поскольку критики Зеленского сразу же обвинили его в капитуляции, Киев неохотно согласился воспользоваться этим немецким компромиссным механизмом как основой для дальнейшей дискуссии в ходе предстоящей встречи. Зеленский заявил, что он хочет получить возможность сесть за стол переговоров с Путиным в присутствии лидеров Германии и Франции, чтобы посмотреть ему в глаза и увидеть, готов ли тот продвигаться вперед.

Если разрядить атмосферу на встрече таки не удастся, Зеленский подтвердил, что он будет рассматривать другие опции. Его министр иностранных дел Вадим Пристайко вскоре после этого объявил о плане Б, предусматривающем приглашение США и Великобритании принять участие во встрече в расширенном формате. Неудивительно, что идея не получила поддержки Берлина или Парижа, не говоря уже о Москве.

Похоже, неожиданные серьезные трудности в отношениях между Вашингтоном и Киевом, связанные с внутриполитическим конфликтом в США, в случае чего исключают такой ход событий. И когда на недавней импровизированной пресс-конференции в Нью-Йорке президент Дональд Трамп сказал Зеленскому, что надеется на то, что после обмена пленными тот сможет разобраться с российским лидером, отсутствие его интереса в этом процессе стало более чем очевидным. Зеленский же несколько дней назад заявил, что вознамеревался «затянуть» американского лидера в переговоры.

Между тем Москва не сделала никаких шагов по примирению. Она не смогла утихомирить своих прокси на Донбассе, которые, не теряя времени, заявляли, что с принятием формулы Штайнмайера Киев признает право «народа Донбасса» на самоопределение, включая его «право» поддерживать отношения с Россией на свое усмотрение, и не позволять Украине восстановить контроль над границей с Россией. Обстрелы и снайперский огонь по украинским позициям усилились, и на днях еще несколько украинских солдат были убиты. В прошлом месяце Украина предложила развести войска вдоль «линии разграничения», но из-за продолжения обстрелов реализацию этой идеи в двух новых населенных пунктах пришлось приостановить.

Внутренняя реакция Киева на принятие формулы Штайнмайера была искажена политическими целями политических оппонентов, и Зеленский сам признал, что его команда сделала недостаточно, чтобы справиться с этой неразберихой. Затем были масштабные протесты на знаменитом киевском Майдане и в других украинских городах, и правые самооборонные структуры выступили против разведения войск в Петровском. Горячая дискуссия, возникшая после этого, заставила Зеленского и его команду пересмотреть, переосмыслить и скорректировать свой подход.

При таких условиях одних лишь заверений в том, что новое украинское руководство ничего не сдавало России, недостаточно. И в результате давление Москвы на Киев, а также дружеское поощрение со стороны Берлина и Парижа, проявилось в более четкой и надежной переосмысленной украинской позиции.

Среди ключевых элементов, на которые вновь указали в течение последних нескольких дней, стало то, что российское военное вмешательство в Донбассе нельзя отделять от аннексии ею Крыму, и для мира и проведения демократических выборов на оккупированных территориях необходимо вывести не только российские силы и вооруженные банды, но также отказаться от фиктивных объединений, созданных Москвой в виде так называемых «народных республик». Да и о всеобщей амнистии для тех, кто совершал преступления против Украины и ее народа, не может быть и речи.

Похоже, Москва была застигнута врасплох жесткой и более конкретной линией Киева. Спикер Путина Дмитрий Песков говорит, что требование Киева о том, что вопросы по Донбассу и Крыму сейчас должны быть взаимосвязаны, а непризнанные поддерживаемые Россией псевдореспублики на Донбассе упразднены, является неожиданным «для Москвы, Берлина и Парижа». Он и другие представители Кремля продолжают отстаивать официальную позицию, что якобы Россия не является частью конфликта на Донбассе, а участвует в переговорах лишь как посредник и миротворец.

При таких условиях перспективы новой встречи Нормандской четверки вряд ли можно назвать многообещающими. Если она таки произойдет и станет провальной, то Пристайко утверждает, что Киев перейдет к плану Б. Имеется ли в виду, что уже было предложено, или это что-либо новое, еще посмотрим. Сейчас у Киева нет других очевидных опций.

Для киевского руководства стало вполне очевидно, что обман Москвы и ее игрища должны быть остановлены, даже если речь идет только о дипломатических формулировках одного дня. Чтобы заключить честный и долгоиграющий мир, необходимо называть вещи своими именами. И решения, соответствующие нынешним реалиям, назревают.

Словом, похоже на то, что доброжелательный и вначале неопытный идеалист Зеленский, такой нетрадиционный и полностью непредсказуемый, вынужден был пройти всю эту школу жизни. Впрочем, ему все же надо отдать должное: он, судя по всему, адаптируется, и настаивает на других методах не только у себя дома, но и в международных делах. И прислушивается ли кто-то?

Богдан Нагайло, британский журналист, дипломат, экс-сотрудник ООН, «Новое время»