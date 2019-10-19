Белорусы до 20 лет, у которых уже есть свои бизнесы, деньги и научные проекты 3 19.10.2019, 10:16

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Поколение z сильно отличается от предыдущих.

Нынешние подростки не хотят жить по шаблону и думают о будущем уже в 13 лет. Сайт kyky.org собрал в одном тексте десять подростков, которые уже достигли больше, чем многие взрослые. Конечно, таких ребят в нашей стране намного больше. Надеемся, это только первая часть.

16-летний Руслан Костевич. Предприниматель, который объяснил взрослым, какие реформы нужны школьной системе

Руслан Костевич

Фото: kyky.org

Руслан еще в средней школе понял, что хочет стать предпринимателем и работать только на себя. Поэтому парень увлекся просмотром TED, прочитал книгу Филипа Котлера «Основы маркетинга» и стал частью школьной бизнес-компании «Денежное дерево». Потом прошел обучение в Центре развития предпринимательства БГУ и запускал собственный проект LiteJob – хотел создать стартап-кадровое агентство, которое бы знакомило работодателей с потенциальными сотрудниками, и наоборот. Вообще, у Руслана было много идей, на чем можно зарабатывать деньги – например, коммерческий бизнес-проект по производству нарезанных и подсушенных фруктов – то есть фрипсов. Сейчас Руслан запустил новый проект – «По курсу». И организовывает экскурсии в офисы крупных компаний типа «Яндекс» и Wargaming для молодых людей. Зачем? Чтобы еще школьники заранее поняли, где хотят работать – профориентация-то в нашей стране так себе.

Чтобы все успевать, он каждый день составляет себе график, в котором отмечает не только задачи, но и время, которое планирует потратить на их решение. Парень вдохновляется Илоном Маском, говорит, что Стив Джобс «тоже был великолепен», мечтает взять интервью у беларуского ИТ-мастодонта Юрия Гурского и часто пишет в Facebook большие селфбрендерские посты. Последний из них впечатлил немало «взрослых». Руслан расписал, какие реформы нужны беларуской школьной системе. Вышло порядком мечтательно, но суть вот как: он – ребенок – клиент, который пользуется услугами сервиса под названием «школа», значит сервис должен его устраивать.

14-летний Коля Корнилов. Создал сайт для покупки и продажи битов, уже стал веб-разработчиком, который не ходит в школу

Когда Коле было 13 лет – год назад – о нем писали как о подростке, который создал проект BEAT-BUY – сайт и мобильное приложение для покупки и продажи битов. Тогда Коля хотел продавать музыку за собственную криптовалюту.

Коля Корнилов

Фото: kyky.org

Сейчас парень заморозил этот проект на неопределенное время и взялся за другой, более прикладной. Это стартап FutureDay, цель которого – смотивировать подростков на самообразование. Коля рассказал KYKY: «Наше образование – наше будущее. Наверное, мы не совсем довольны тем, как обстоит дело в школе, поэтому пытаемся выразить свои взгляды. Иногда учителям надо смотреть на окружающий мир глазами подростка, тогда они многое поймут».

Кстати, сам Коля в школу уже три года не ходит – бывает только на линейках в честь первого сентября, потому что находится на домашнем обучении (не таком, где учителя приходят к тебе вести уроки, а в таком, где ты только сдаешь «зачеты» в школе, а учишься сам). Говорит, что этот формат образования ему нужен, чтобы успевать делать свои проекты. Кроме стартапа у Коли есть работа в еще нескольких компаниях с профессиональными командами, где он веб-разработчик. «А по информатике у меня в школе стоит «6-7». Это меня и других очень веселит», – рассказывает нам Коля про экзамены, которые много говорят о современности беларуской школы.

18-летняя Юлия Стефняк. Активистка на инвалидной коляске, которая создает мобильные инклюзивные приложения

Юлия Стефняк

Фото: kyky.org

У Юли первая группа инвалидности, но этот факт абсолютно не мешает ей вести активную жизнь. Юлия еще в школе начала разрабатывать «умную» мебель для инклюзивных людей и мечтала стать журналистом. Но, увы, в нашей стране ей не удалось получить журналистское образование: медико-реабилитационная экспертная комиссия не разрешила. Юле сказали: «Вы же не сможете ездить в горячие точки!». Почему до сих пор кто-то принимает за тебя такие решения – совершенно непонятно, но это уже тема отдельного материала.

Юля пережила отказ и поступила на дневное отделение в минский радиотехнический колледж. А потом придумала свой собственный проект – мобильный навигатор для людей с инвалидностью. На своем личном опыте она знает, что безбарьерная среда – это пока не про Минск. Поэтому загорелась идеей сделать приложение, которое будет прокладывать для колясочников самый подходящий маршрут. Кстати, Юля уже представила свой проект на TEDxYouth@Minsk.

17-летняя Анастасия Рубникович. Создала материал, который сможет заменить натуральную кожу, – и его оценили в США

Анастасия Рубникович

Фото: kyky.org

Настя вместе с преподавателем из БГУ создала два крутых материала, которые, возможно, спасут Беларусь от эко-катастрофы. Первый – биополимер из мицелия, Настя называет его «микокожа». Он сможет заменить натуральную кожу и кожзаменитель, потому что он быстрорастущий, экологически безопасный и дешевый. На международной олимпиаде по проблемам экологии в США Настина разработка получила серебро. Ее второй проект – материал из мицелия и опилок, «микобрикет». Настя рассказала KYKY, что, возможно, он станет заменой упаковке из пластика для крупного оборудования и техники. Оба материала уже полностью готовы. Сейчас Настя надеется, что найдет финансирование и сможет начать тест своих разработок на производстве.

Настя говорит, что уважает Грету Тунберг потому что «она смелая и смогла привлечь внимание планеты к острой проблеме. Уже за это стоит ее уважать!». Сама Настя тоже переживает за экологию: «Когда я узнала, насколько страдает наша планета от отходов пластика, задумалась над своими повседневными привычками. Теперь стараюсь не брать полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, сортирую отходы и не использую одноразовую посуду», – рассказала нам впечатлительная школьница.

18-летний Александр Гайшун. Создатель социального стартапа ProgressUp, который учится в IB School Оксфорда

Саша уже в семь лет понял, что ему нравится зарабатывать деньги – тогда он смог накопить карманных денег на целый телевизор (как говорится, другие дети в этом возрасте в основном «жрали песок»). Когда парню было 14 лет, он начал «нелегальный» бизнес – продавал из-под парты одежду, на которой с другом делал принты. Ну, а ближе к 17 годам Саша начал думать о том, в каком мире он живет и запустил социальную платформу ProgressUp. Изначально она включала в себя пять проектов, один из которых был про экологию. Саша хотел познакомить минские заведения и компании, которые правильно утилизируют мусор. Ему упорно не нравилось, что самая высока точка Минска – свалка.

Остальные проекты Саши были нацелены на первокурсников и старшеклассников. Например, Саша придумал сайт, который бы помогал минским подросткам выбирать себе школу – по рейтингу учителей, столовых и по форме. А еще Саша придумал делать ивенты для подростков с мастодонтами из сферы бизнеса, образования и других. Например, он уже организовал EduMinsk, где выступал председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и ученики Гарварда. И устраивал мероприятия, куда приходили подростки, чтобы представить себя в роли, например, членов ООН и решить глобальные проблемы. Кстати, эти ивенты проходили полностью на английском языке. Но сейчас Саша заморозил часть проектов, но обучением школьников и студентов продолжает заниматься дистанционно – сам он поступил в IB (International Baccalaureate) школу в Оксфорде.

16-летний Тимофей Стамбровский. Придумал мобильное приложение, которое объясняет физику

В этом году Тимофей пошел в 11 класс школы и выступил на TEDxYouth@Minsk, где представил свой проект «Интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники». И стал одним из трех победителей. Тимофей придумал свое приложение на кружке робототехники, куда он ходит после школы.

Суть его проекта – наглядно, простыми словами и при помощи робота объяснить законы физики. Тимофей считает, что делает разработку для школьников, но скорее всего приложение будет востребовано и у взрослых. Кстати Тимофей, как и многие из этого списка, считает, что наша система образования застряла во временах СССР. Эта мысль была одним из мотиватором создания приложения. Тимофею просто стало скучно на своих же уроках физики – и он решил это исправить. Но школьник не планирует останавливаться на одном приложении – он уже начал работать и над другими роботами. Возможно, однажды благодаря ему роботы заменят, например, вахтеров в минском метро.

14-летний Богдан Горковенко. Программирует на Python и уже создал свой сайт

Фото: kyky.org

В этом учебном году Богдан пошел в девятый класс. А до этого – летом – искал себе работу прямо через авторский текст журналиста на tut.by. В нем Богдан рассказывал, что в свои 13 сам пытался создавать платформу для обмена знаний в IT-сфере, но получился скорее форум, поэтому Богдан отказался от этой идеи. Но парень не перестал заниматься программированием, веб-дизайном и прокачивать себя в знании Joomla. Постоянную работу Богдану не предложили, но подработку он все же нашел: создавал страницы для разных компаний на Tilda. А потом Богдан запустил личный проект – решил предлагать желающим аэросъемку и сам создал сайт, где можно заказать его услугу.

Сейчас Богдан активно ищет людей для своего проекта. Он рассказал KYKY, что ему хочется работать с профессионалами, потому что со сверстниками выйти на крутой уровень вряд ли получится (не эйджизм ли это?). Парень развивает себя в веб-дизайне, но говорит, что хочет вырасти в бизнесмена, потому что не в его планах становиться наемным сотрудником. Он рассказал KYKY: «Интерес к бизнес-сфере появился после того, как я увидел конкурс BizTech-2018. Тогда мне было 13 лет – уже более осознанный возраст. Я стал ходить по хакатонам в «Имагуру», Epam, познакомился со многими людьми – так и захотелось чего-то большего».

19-летний Никита Вушев. На голом энтузиазме популяризирует белорусский язык

Никита – молодой активист, который запустил в Минске два крутых проекта. Он не любит культ личности, поэтому просит учитывать, что всё, о чем пойдет речь ниже – заслуга не только его, а большой команды.

Никита Вушев

Фото: kyky.org

Один из проектов – про велосипедное движение: Никита хотел объединить городских велосипедистов. Сейчас этот проект заморожен, потому что в Беларуси уже осень, и почти никто на великах не ездит. Но основная причина – не удалось заинтересовать достаточно много людей. Никиту это не печалит – весной он будет возобновлять движение.

Второй проект процветает – речь про «Атлантыду», цель которой делать белорусский язык в Беларуси более популярным. Никита на голом энтузиазме и без финансирования вместе с единомышленниками устраивает на мове показ кино, экскурсии по музеям, концерты. И люди приходят! Парень рассказал KYKY, что на мероприятиях бывает и больше 300 человек.

Еще у студента есть образовательный формат «Размова», где выступают именитые беларусы. Одним из гостей этого ивента был соучредитель компании Flo Health Дмитрий Гурский. Сам Никита заговорил на белорусском только в старших классах. Сейчас он учится на факультете прикладной математики и информатики БГУ и о себе говорит: «Мне проста цікава ладзіць адукацыйна-культурніцкія дзвіжы».

18-летний Егор Свирский. Создал квиз и продвигал идею разрешить открывать ИП в Беларуси в 16 лет

В 15 лет Егор попал в бизнес-школу, где его научили быть самостоятельным – уже тогда он загорелся идеей обеспечивать себя самостоятельно. И придумал делать Hype Quiz для таких же молодых, как и он сам. Егор рассказывал KYKY, что ему жаль, что ИП в нашей стране можно открывать только с 18 лет – он был готов взять на себя эту ответственность уже в 16.

Егор Свирский

Фото: kyky.org

Сейчас Егор немного переформатировал свой квиз – если раньше его команда устраивала игры для всех, сейчас они делают игру только на закрытых ивентах. Егор рассказал KYKY, что этот формат «менее энергозатратный и более прибыльный». В свои 18 лет Егор уверен, что заниматься бизнесом не так сложно, как кажется. Кстати, он собирается снимать обо всем этом блог для детской бизнес-школы.

Сейчас Егор зарабатывает около 500 долларов в месяц, что уже позволяет ему не брать деньги у родителей (и составляет те заветные «попиццот», о которых до сих пор мечтают люди за МКАДом). Но заработок приходит не только от квиза – Егор занимается стендапом. Недавно он снялся в российской передаче Comedy Баттл. Егор говорит, что сумел дойти до полуфинала.

16-летняя Лиза Шевцова. Открыла пенициллин 2.0

Когда Лизе было 13 лет, она мечтала стать врачом – чтобы быть, как папа и мама. Однажды Лиза попала в лабораторию нано- и биотехнологии Республиканского центра инновационного и технического творчества, и ее планы немного изменились. Теперь Лиза хочет изменить мир – доработать лекарство, которое поможет лечить людей от золотистого стафилококка. Для справки: из-за этой болезни умирает больше, чем из-за ВИЧ и СПИД.

У Лизы уже есть наработки, которые появились благодаря случайности. Однажды из-за урагана в минском Ботаническом саду повалило уникальное дерево маакии, в семенах которого содержится летин. Это уникальный белок, который может распознавать раковые клетки. Лиза рассказала, что случилось, когда она готовила научную работу по гречихе: «В чашке Петри с засеянными бактериями поместила экстракты из других растений, желудей дуба, листьев расторопши и древесины маакии амурской. Ни на гречиху, ни на экстракты других растений бактерии никак не отреагировали, а вот экстракт маакии прекратил их рост, другими словами – уничтожил».

После этого Лиза с сотрудниками лаборатории долго изучала маакию и в итоге нашла тот самый ингредиент, который еще через полгода работы смогли назвать вторым пенициллином. Сейчас Лиза продолжает исследования – кто знает, может быть, эта белоруска в будущем вылечит весь мир.