Как прорывало дамбу в Красноярском крае РФ: фоторепортаж

Как прорывало дамбу в Красноярском крае РФ: фоторепортаж4
- 19.10.2019, 9:42
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Сооружение могло разрушиться из-за износа.
На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу возле золотодобывающей артели. Затопило несколько вагончиков с рабочими. В результате инцидента есть погибшие и пропавшие без вести, сообщает РБК.
Число погибших увеличилось до 17 человек, 13 человек числятся пропавшими без вести, еще 19 пострадали.
Прорыв дамбы в районе деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске произошел около 6:00 по местному времени (02:00 по Минску). В результате были затоплены вагончики, в которых проживали рабочие. По данным СК по региону, в общей сложности в них могли размещаться 80 человек.
По факту случившего следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). На место выехал исполняющий обязанности руководителя регионального ГСУ СК Алексей Еремин.
Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, дамба могла разрушиться из-за износа.