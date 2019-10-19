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Как прорывало дамбу в Красноярском крае РФ: фоторепортаж

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  • 19.10.2019, 9:42
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Как прорывало дамбу в Красноярском крае РФ: фоторепортаж
Фото: МЧС России

Сооружение могло разрушиться из-за износа.

На реке Сейба в Красноярском крае прорвало дамбу возле золотодобывающей артели. Затопило несколько вагончиков с рабочими. В результате инцидента есть погибшие и пропавшие без вести, сообщает РБК.

Число погибших увеличилось до 17 человек, 13 человек числятся пропавшими без вести, еще 19 пострадали.

Прорыв дамбы в районе деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске произошел около 6:00 по местному времени (02:00 по Минску). В результате были затоплены вагончики, в которых проживали рабочие. По данным СК по региону, в общей сложности в них могли размещаться 80 человек.

По факту случившего следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). На место выехал исполняющий обязанности руководителя регионального ГСУ СК Алексей Еремин.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, дамба могла разрушиться из-за износа.

Фото: МЧС России
Фото: krasnetip / VK
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: krasnetip / VK
Фото: krasnetip / VK
Фото: МЧС России

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