Литва меняет вертолеты МИ-8 на американские Black Hawk 1 19.10.2019, 10:46

1,057

Страна отказывается от советской техники.

Руководство системы обороны Литвы решило отказаться от советских вертолетов МИ-8, которые все еще используются в Вооруженных силах Литвы, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

Страна решила начать переговоры с США о покупке военных вертолетов UH-60M Black Hawk, которые могут использоваться для поисково-спасательных работ, а также для задач Вооруженных сил Литвы и батальона НАТО.

Сейчас Вооруженные силы Литвы используют три советских МИ-8 и три вертолета AS365 N3 + Dauphin. По словам министра обороны, замена советских вертолетов обусловлена их сроком эксплуатации, дороговизной обслуживания, а также сложностями в ремонте — запчасти необходимо поставлять из России.

Минобороны Литвы начнет переговоры с правительством США о покупке шести новых вертолетов UH-60M Black Hawk. Планируется, что соглашение о покупке будет подписано к концу следующего года, а первые вертолеты поступят в Литву к концу 2024 года. Стоимость сделки оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

Решение Литвы перейти на американские вертолеты поддержало руководство Национальной гвардии Пенсильвании, которая 26 лет является партнером Вооруженных сил Литвы. Гвардия готова помочь Литве в обучении новых вертолетных экипажей и техников.

На этой неделе в Литву прибыли первые 200 американских военных из батальона США. Всего в составе батальона — более 500 солдат, около 30 танков «Абрамс», более 20 боевых машин пехоты «Брэдли» и другие виды военного транспорта. Батальон вместе с военной техникой будет развернут на полигоне им. генерала Жукаускаса в Пабраде — в приблизительно 10 км от белорусской границы.