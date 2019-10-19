Предприниматель — Лукашенко: Ты не можешь перебрать всю картошку в Республике Беларусь 1 19.10.2019, 11:40

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Нужен особый талант, чтобы загнать себя в такую ловушку.

«Углубленная интеграция» в рамках «союзного государства» парализовала любую финансовую помощь, которую Россия оказывала Беларуси. МВФ готов предоставить официальному Минску кредит, но только в обмен на реформы, которые руководство страны расценивает как покушение на власть.

Проект государственного бюджета на 2020г. сверстан с дефицитом в BYN1 млрд, а из $3,5 млрд внешнего долга, которые руководству страны придется погашать в следующем году, в Минске рассчитывают перезанять 75% суммы.

При этом президентские выборы назначены на 2020г., и руководство страны критически нуждается в деньгах. Но где их взять?

Предприниматель Анатолий Шумченко, председатель РОО «Перспектива» прокомментировал ситуацию для «БелГазеты»:

- Нужен особый талант, чтобы загнать себя в такую ловушку: куда ни кинь - везде клин. Хотя в современном мире нет проблем с деньгами. Мы смеялись над поляками, над литовцами и до чего же досмеялись?

Мне кажется, нужно разделять два понятия: государство и народ. Народ выживет. А вот власти пора задуматься, почему ей не дают деньги.

Деньги в мире есть, их на самом деле много. Существует цивилизованный мир, который живет по писаным и неписаным правилам игры. Они представляют собой набор основных ценностей, которые должны принять страны, желающие стать частью цивилизованного мира. Нужно делиться полномочиями, проводить децентрализацию, честные, открытые выборы, пускать во власть новых, молодых людей - и тогда таких проблем не станет.

Каким бы управленцем ты ни был, ты не можешь перебрать всю картошку в Республике Беларусь. При всех твоих заслугах и достоинствах! И пока не поймем, что необходимо интегрироваться в цивилизованный мир, до тех пор не выйдем из политического тупика.

Эгоизм части населения, когда одно поколение закрыло глаза на политические преследования и ликвидацию института выборов, завел нас в тупик. Сейчас у всех глаза открылись.