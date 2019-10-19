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В Кремле искрит

  • Александр Сотник
  • 19.10.2019, 12:03
В Кремле искрит

И некому предупредить: «Осторожно, башни разъезжаются!».

«В Кремле искрит. И некому предупредить: «Осторожно, башни разъезжаются!» - да и надо ли, когда в воздухе и так сгущаются тучи? Ведь власть задерживается только у того, у кого есть силы её удержать. Именно поэтому в парадигме «удержания власти» на авансцену и вышли силовики. Без применения силы эта власть рухнет…», — пишет российский оппозиционный журналист Александр Сотник.

Смотрите видеостатью на канале Sotnik-TV.


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