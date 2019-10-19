Власти отказались включать декретный отпуск и учебу в вузе в страховой стаж 1 19.10.2019, 12:59

В закон приняли изменения.

В Беларуси будут включать службу в армии в страховой стаж. Как сообщают в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. «Пакет мотивационных мер представлен Лукашенко и одобрен», — отмечают в ведомстве. Эту инициативу не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли, сообщает tut.by.

«Лукашенко дал соответствующие поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений, — уточняют в Минобороны. — Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж».

Вопрос о включении в страховой стаж службы в армии (наряду с учебой в вузе и декретным отпуском) в Беларуси поднимают не первый год.

Зачем нужен страховой стаж?

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. Ежегодно эта планка увеличивается на 6 месяцев — до 20 лет в 2025 году.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас социальная пенсия составляет чуть более 110 рублей.