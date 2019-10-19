В России из-за сообщения о бомбе экстренно сел пассажирский лайнер 19.10.2019, 13:27

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Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в том же Красноярске, где сегодня прорвало плотины.

В российском Красноярске приземлился пассажирский самолет, запросивший экстренную посадку после сообщения о заложенной на борту бомбе. Лайнер компании Smartavia выполнял рейс по маршруту Улан-Удэ – Москва, сообщает Радио Свобода.

По информации источника "Интерфакса", сообщивший о взрывном устройстве задержан. Самолету предстоит технический досмотр в аэропорту.

В пресс-службе перевозчика заявили, что о якобы заложенной бомбе сообщил опоздавший пассажир.