Московская патриархия потерпела второе поражение в «битве за Киев» 3 Иван Преображенский, «Росбалт»

19.10.2019, 13:59

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В РПЦ негодуют и ждут продолжения.

Первая поместная православная церковь признала решение Вселенского патриарха Варфоломея дать томос об автокефалии (независимости) Православной церкви Украины (ПЦУ). Хотя этот документ был подписан еще 5 января 2019 года, за девять с лишним месяцев его правомочность так и не подтвердила ни одна из поместных церквей (кроме Константинопольской, которую возглавляет Варфоломей). И вот, наконец, Элладская, то есть Греческая церковь, по инициативе своего главы архиепископа Афинского Иеронима признала каноничность, то есть законность, с точки зрения церковного права, действий Вселенского патриарха.

Российская пресса буквально бурлит. Одни издания пишут, что решение было принято якобы под давлением Вашингтона, потому что незадолго до этого в Грецию приезжал госсекретарь США Майкл Помпео, а греческие священнослужители являются, по сути, госслужащими и получают зарплату из бюджета, что делает их зависимыми от светских властей. Другие рассказывают о том, что из 81 епископа, не менее десяти требуют созыва нового Архиерейского собора и оспаривают принятое решение, утверждая, что по нему не было ни полноценных дебатов, ни голосования. Причем обсуждение томоса для Украины и правда возникло в повестке дня в последний момент по инициативе архиепископа Афинского.

Однако от протестующих, по сути дела, теперь ничего не зависит, причем неважно, выражают они свою личную точку зрения или лоббируют интересы Московской патриархии. Теперь, для того, чтобы Православная церковь Украины была признана Элладской, достаточно чтобы афинский архиепископ Иероним, в чьей позиции сомнений нет, помянул во время церковной службы в числе глав других канонических поместных церквей и возглавляющего ПЦУ Епифания, которого представители этой претендующей на автокефалию церкви избрали митрополитом Киевским.

Что касается Русской православной церкви, то она, устами председателя синодального отдела Внешних церковных связей митрополита Волоколамского Иллариона, уже осудила решение Элладской церкви. По словам этого епископа, который фактически был лицом борьбы РПЦ против дарования Константинополем томоса новой украинской церкви, решение греческих епископов никак не отразится ни на РПЦ в целом, ни на Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая продолжает подчиняться Москве и остается самой крупной православной общиной на территории Украины.

Критики нынешнего руководства РПЦ, надо заметить, говорят о том, что никто не сделал больше Иллариона для того, чтобы Константинопольский патриарх Варфоломей пошел на предоставление Украине томоса. Жесткое давление митрополита Волоколамского в ходе переговоров по этому поводу, скажем так, не способствовало взаимопониманию.

Кроме того, именно владыка Илларион якобы был одним из самых последовательных противников участия РПЦ во Вселенском соборе на Крите. Неучастие в этой общеправославной встрече было отмечено в заявлении Элладской церкви как одна из главных причин, по которой не удалось договориться с Москвой о предоставлении томоса Украине и Константинопольский патриарх решился пойти на открытый конфликт.

О своей реакции на решение греческих епископов РПЦ, скорее всего, более детально объявит уже в четверг, когда по этому вопросу состоится большое церковное совещание в Москве. Хотя Московская патриархия и делает вид, что большого значения случившееся не имеет, но в реальности создан очень важный прецедент, причем одной из наиболее уважаемых и влиятельных церквей в православном мире. Элладская церковь показала путь другим православным каноническим церквям, которые хотят одновременно решить три задачи: избежать полного разрыва с Москвой, не поссориться с Константинополем и, на перспективу, получить нормальные отношения новой украинской церковью.

Вовсе не обязательно признавать тот самый томос, что был выдан в январе Вселенским патриархом Украине. Достаточно признать само право Варфоломея издавать подобные документы. После этого конкретного решения по украинскому вопросу не требуется. Кто-то из епископов может, если хочет, поминать главу ПЦУ Епифания как «митрополита Киевского». Другие могут и дальше этого не делать — и это уже не будет темой для раскола в других церквях, позволит одним «крылом» дружить с Москвой, а другим — с Киевом и Константинополем.

Очень удобная формула, весьма опасная для позиций РПЦ, а также и Кремля, который активно поддерживал Русскую православную церковь и даже давил на нее в этом вопросе, требуя занять предельно жесткую позицию.

Иван Преображенский, «Росбалт»