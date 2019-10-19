«Каин и Авель»: Сенцов объяснил свои слова о «братьях» украинцах и русских 3 19.10.2019, 14:18

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Олег Сенцов

Фото: RFL/RL

Жители «Мордора» искренне этого не понимают.

Освобожденный из российского заключения политузник, украинский режиссер Олег Сенцов объяснил, что имел ввиду, когда в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что «русские и украинцы – родственные народы».

«Во мне нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения. Но я гражданин Украины, рожденный на ее земле, как и многий из нас, осознавший причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и принимавший активное участие в борьбе за настоящую независимость своей родины. Я горд называть себя украинцем и быть часть новой украинской нации, не формирующейся исключительно по национальному признаку, а объединяющейся прежде всего общей системой ценностей. В этом и есть наше главное и глубинное отличие от современных россиян, состоящих, кстати, не из одних только русских, которые начали развиваться, а точнее деградировать в совершенно другую сторону», – написал Сенцов в «Фейсбуке».

По его словам, «главный разлом произошел в 2014 году и привел к войне, в которой мы защищаем свою страну и свой выбор жить так, как мы хотим».

«Жители Мордора искренне нас не понимают и считают, что они возвращают украинцев на путь истинный, ведущий в топкое болото, в котором Россия гниет уже давно. А методы такого вот принуждению к дружбе у них одни и те же, еще с советских времен: танки, снаряды и штыки», – отметил украинский режиссер.

Сенцов заявил, что «странно отрицать родственное происхождение украинского и русского народов, как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине».

«Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это по-важнее любых споров о родственных корнях», – добавил Сенцов.

Ранее российские СМИ опубликовали отрывок из интервью Сенцова изданию Der Spiegel, сакцентировав внимание на следующих словах бывшего политузника: «Мы, русские и украинцы, родственные народы, мы, по сути, братья с некоторыми различиями между нами». В этом же ответе Сенцов критикует россиян за «безразличие к тому, что происходит в их стране».