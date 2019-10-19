Видеохит: В США медведь улыбнулся пассажирке авто и помахал ей лапой 1 19.10.2019, 14:38

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Забавный случай произошел в штате Вашингтон.

Пара супругов отдыхала в штате Вашингтон, и в один день они решили совершить визит в парк диких животных, сообщает avtoblog.ua.

Фотографируя представителей фауны, туристы добрались и до медведей.

Одному из них женщина сказала «Малыш, привет!» и помахала рукой через окно автомобиля.

К удивлению семейной пары, зверь ответил взаимностью и совершил жест лапой, а также изобразил улыбку на мордочке.

Это видео моментально стало вирусным, а у этого милого животного появилось немало поклонников.