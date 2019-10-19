Президент Камеруна запретил сыну Самуэля Это'О выступать на юношеском чемпионате мира 19.10.2019, 14:59

Главный тренер юношеской сборной попытался разрешить ситуацию.

Сын легендарного камерунского нападающего Самуэля Это'О Этьен Это'О не выступит в составе своей сборной на чемпионате мира U-17, который пройдет в Бразилии, сообщает pressball.by.

Футболист, выступающий за "Мальорку", был вызван в расположение юношеской сборной Камеруна и принял в ее составе участие в товарищеском матче со сверстниками из Бразилии, которым забил гол.

Однако он не был включен в заявку команды на чемпионат мира U-17. Причиной этому послужил указ президента Камеруна Поля Бийя, подписанный еще в 2014 году.

Согласно документу, право выступать за юношеские сборные страны имеют только игроки, которые выступают на родине. Из-за этого указа сыграть на ЧМ U-17 не смогут еще четыре камерунских футболиста, передает championat.com со ссылкой на BBC.

Главный тренер юношеской сборной Камеруна Тома Либии обращался в письме к президенту страны, чтобы разрешить ситуацию. Однако в итоге он был вынужден отказаться от услуг младшего Это'О.