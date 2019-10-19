Белорусские художники устроили патриотический пленэр возле Куропат 1 19.10.2019, 15:07

Фото: Reuters

На этом месте власти хотят начать стройку.

Белорусские художники начали делать зарисовки поля между Куропатами и «Экспобелом», где запланировано строительство Национального—выставочного центра, сообщает «Белсат».

Участники художественной акции собрались утром 19 октября около Мученического креста и приступили к творчеству.

Участники пленэра в Куропатах. Фото: Belsat.eu

Лявон Гришук на поле в Куропатах. Фото: Belsat.eu

Среди художников, которые начали делать свои зарисовки, — Алексей Марочкин, Лявон Гришук, Нина Соколова—Кубай и другие.

Нина Соколова—Кубай за работой. Фото: Belsat.eu

Нина Соколова—Кубай за работой. Фото: Belsat.eu