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Белорусские художники устроили патриотический пленэр возле Куропат

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  • 19.10.2019, 15:07
Белорусские художники устроили патриотический пленэр возле Куропат
Фото: Reuters

На этом месте власти хотят начать стройку.

Белорусские художники начали делать зарисовки поля между Куропатами и «Экспобелом», где запланировано строительство Национального—выставочного центра, сообщает «Белсат».

Участники художественной акции собрались утром 19 октября около Мученического креста и приступили к творчеству.

Участники пленэра в Куропатах. Фото: Belsat.eu
Лявон Гришук на поле в Куропатах. Фото: Belsat.eu

Среди художников, которые начали делать свои зарисовки, — Алексей Марочкин, Лявон Гришук, Нина Соколова—Кубай и другие.

Нина Соколова—Кубай за работой. Фото: Belsat.eu
Нина Соколова—Кубай за работой. Фото: Belsat.eu
Художник за работой. Фото: Belsat.eu

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