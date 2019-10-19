Белорусские художники устроили патриотический пленэр возле Куропат

Белорусские художники устроили патриотический пленэр возле Куропат1
- 19.10.2019, 15:07
На этом месте власти хотят начать стройку.
Белорусские художники начали делать зарисовки поля между Куропатами и «Экспобелом», где запланировано строительство Национального—выставочного центра, сообщает «Белсат».
Участники художественной акции собрались утром 19 октября около Мученического креста и приступили к творчеству.
Среди художников, которые начали делать свои зарисовки, — Алексей Марочкин, Лявон Гришук, Нина Соколова—Кубай и другие.