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«Несколько раз бросил ее на тахту, а также о стену»

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  • 19.10.2019, 15:26
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«Несколько раз бросил ее на тахту, а также о стену»
Иллюстрационное фото

В Зельвенском районе отец избил четырехлетнюю девочку за то, что она его «не слушалась».

Около 23 часов 18 октября медики сообщили в милицию, что к ним привезли без сознания четырехлетнюю девочку, у нее было множество повреждений, сообщила в Telegram пресс-служба Следственного комитета. Девочка сейчас находится в реанимации, она по-прежнему без сознания.

Фото: t.me/skgovby

По предварительным данным следствия, около 20.00 18 октября отец избил девочку за то, что она его ослушалась.

«Мужчина стал трясти девочку, наносил удары руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, а также в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание», — сообщили в СК.

Девочка вместе с трехлетней сестрой находились на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально опасном положении. Осенью 2018 года детей вернули. Мать девочек лишена родительских прав.

Мужчина проживал с сожительницей, у которой есть один ребенок.

Фото: t.me/skgovby

25-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство заведомо малолетнего лица).

Пострадавшая девочка до сих пор находится в бессознательном состоянии в реанимации. Ее сестра передана органам опеки, малышку также направили к медикам, так как на теле ребенка обнаружены телесные повреждения.

На место происшествия также прибыли сотрудники областного управления. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.


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