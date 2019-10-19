В парламент Британии внесли поправку об отсрочке Brexit 4 19.10.2019, 15:29

Она означает, что выход из ЕС будет отложен даже в том случае, если за него проголосуют.

Депутаты Палаты общин британского парламента в субботу будут голосовать за поправку, предполагающую, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позднее законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Поправку внес депутат Оливер Летвин и она была отобрана для голосования спикером Джоном Беркоу.

Поправка обязует Джонсона написать письмо в Брюссель с просьбой продлить срок действия Brexit до 31 января следующего года.

Джонсон в настоящее время обязан попросить продления, если в субботу парламент проголосует против соглашения о выходе, которое он подписал с лидерами ЕС в Брюсселе на этой неделе.

Но поправка Летвина предусматривает, что соглашение не будет полностью одобрено "до тех пор, пока" не будут приняты все законодательные акты, необходимые для выхода из ЕС.

Телеканал Sky News сообщил, что правительство попытается отменить субботнее голосование по соглашению и перенести его на понедельник, если поправка Летвина будет принята.

Пока неясно, есть ли в парламенте достаточно голосов для ее принятия. Голосование ожидается ориентировочно в 15:30 по Минску.