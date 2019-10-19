100 дней Науседы 19.10.2019, 15:45

Что успел сделать новый президент Литвы?

Прошли первые сто дней с момента инаугурации президента Литвы Гитанаса Науседы.

О том, какие были эти первые сто дней, Charter97.org рассказал Анджей Пукшто, глава кафедры политологии университета имени Витаутаса Великого в Каунасе.

- Как по вашему мнению можно оценить первые сто дней Гитанаса Науседы на посту президенте?

- В области как международной политики, так и политики безопасности Науседе удалось добиться прогресса, и надо признать, что президент без проблем вошел в колею международных визитов и хорошо понимает их приоритеты.

Я имею в виду его визит вскоре после инаугурации в Варшаву, позже в Берлин и Ригу, доклад в ООН. Президент говорит о том, что нужно попробовать найти какой-то компромисс с Беларусью, хотя как раз это предложение Науседы и вызывают критику со стороны консерваторов, но оно прекрасно вписывается в общий тренд вывода Минска из-под влияния Кремля.

Хотя, как я только что упомянул, президенту удалось добиться прогресса в области международной политики и политики безопасность определенный вакуум наблюдается в контексте внутренней. Здесь мы можем наблюдать, что хотя президент уже много раз подчеркивал нужду в формировании государства благосостояния, но окончательно так и не понятно, как и каким образом он намеревается добиться появления этого государства.

- А какую оценку дали бы вы стремлению Гитанаса Науседы к перезагрузке отношений с Беларусью?

- На самом деле то, что мы наблюдаем сейчас, это высшая математика в исполнении президента, которой я бы дал хорошую оценку.

Тем не менее нельзя забывать как о проблеме безопасности АЭС в Островце, так и о том, что все попытки вывода Минска из-под влияния Москвы так или иначе должны иметь место в контексте того, что властям Беларуси надо постоянно напоминать о правах человека, о том что Беларусь — это единственная страна в Европе, в которой применяется смертная казнь, что в Беларуси до сих пор есть политические узники.

- Стиль президентуры Гитанаса Науседы отличается от Дали Грибаускайте?

- Да. Науседа действует в совершенно другом стиле, например, он не допускает чересчур резких высказываний во время своих конференций или других публичных выступлений. Очень легко отметить то, что он открыт для компромиссов и диалога. Очевидно, что он прилагает усилия для того, чтобы показать себя как человека «теплого», доброжелательного, который всегда открыт для дискуссий. Думаю, что в обществе это видят и ценят, о чем в общем-то и свидетельствует рост его популярности.

- То есть, сейчас уже более-менее можно определить, как будет выглядеть президентура Гитанаса Науседы?

- Хм… пока что все-таки слишком рано выдвигать такие предположения. Сто дней — это слишком короткий промежуток времени, чтобы выдвигать такие прогнозы.