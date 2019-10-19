У кого дешевле: сравнение цен на продукты в гипермаркетах Киева и Минска 19.10.2019, 16:11

Украинская сеть Novus против белорусской доставки от «Евроопта».

Onliner сравнил ценники в интернет-доставках двух крупных сетей — украинской и белорусской. Что получилось, смотрите сами.

Для сравнения мы взяли онлайн-магазин одной из крупных украинских сетей Novus и белорусскую доставку от «Евроопта». Прежде чем мы начнем сравнивать цены, вспомним данные статистики. Итак, средняя начисленная зарплата в Украине за август составила 10 537 гривен (856 белорусских рублей). В Киеве же эта цифра равнялась 15 694 гривны (1275 рублей). Для сравнения: в августе по Беларуси средняя начисленная зарплата была 1117 рублей, в Минске она равнялась 1513 рублям.

Курица дешевле у нас, а вот свинина и говядина — в Киеве

Начнем с мяса. В офлайн-гипермаркете представлен его ассортимент на любой вкус. Здесь спокойно можно купить различные части баранины от шеи и лопатки до фарша. Есть они и в доставке. Так, шея ягненка будет стоить 144 гривны за килограмм (11,70 рубля), бараний стейк — 339 гривен (27,56 рубля).

Аналогичная ситуация и с говядиной. Охлажденный стейк в Киеве стоит 164 гривны за килограмм (13,30 рубля), телячье бедро — 144 (11,70), говяжий фарш — 114 (9,27).

Фото: onliner.by

Также легко в доставке купить тушку утки по 104 гривны за килограмм (8,46 рубля), мясо перепелов по 184 гривны (14,96) или кролика по 259 гривен (21,06) за килограмм.

В офлайне также можно приобрести и гуляш из оленины по 289 гривен за килограмм (23,50 рубля), мясо дикого кабана (шея) стоит 419 гривен (34,00), стейк из косули — 805 гривен (65,45).

Фото: onliner.by

В Минске лосось дороже почти на 60%, чем в Киеве

Выбор рыбы в киевской доставке довольно велик. Кроме привычных лосося, форели, семги, даже дорадо и сибаса, тут есть сом, белый амур, судак, сазан, корюшка и толстолобик.

Фото: onliner.by

Привезти готовы даже раков, морского угря, леща и щуку. Наша доставка пока таким разнообразием рыбы похвастаться не может.

Но вот по ценам на популярную рыбу и рыбные продукты белорусская доставка опережает киевскую. Значительно дороже у нас только охлажденный лосось и сибас.

Фото: onliner.by

Кабачки и баклажаны минчанам обходятся в несколько раз дороже, чем киевлянам

По фруктам и овощам ситуация в целом примерно одинаковая: цены между нашими странами отличаются на пару копеек. Но есть овощи с поразительной разницей в цене. К примеру, кабачки в Украине сейчас стоят 2,11 рубля за килограмм, а у нас в доставке — 4,99. Баклажаны в киевском гипермаркете обойдутся в 1,79 за килограмм, а у нас — в 5,29.

Фото: onliner.by

Ну и обратное удивление. Груша «Конференция» у нас стоит 1,99 рубля, а в киевской доставке — 3,25.

Фото: onliner.by

Творог в Минске почти вдвое дешевле, чем в Киеве

Белорусская молочка упорно выигрывает у украинской. Молоко, сыр, йогурт, сметана — все дешевле. Но больше всего поразил творог, стоимость которого у нас почти вдвое ниже.

Фото: onliner.by

Конечно, мы не претендуем на научность. Возможно, это совпадение.

Фото: onliner.by

Торт «Киевский» и хлеб для сэндвичей неожиданно дешевле в Минске

Довольно широкий выбор в украинской доставке хлеба собственного производства: чиабатта на любой вкус, багеты, диетические хлебушки и так далее. С продукцией хлебозаводов ситуация аналогичная: выбор разнообразен. Но вот батон здесь, что интересно, стоит дешевле, чем ржаной хлеб. В Минске все наоборот.

Фото: onliner.by

Булки в Украине знатные, в минских гипермаркетах таких не найти. Местная выпечка из дрожжевого теста сильно отличается по вкусу: более пышная, белая и ароматная. В интернет-доставке есть печеные пирожки с различными начинками, пампушки с чесноком, булочки с маком, пироги с маком, повидлом и так далее. Цены на простые булочки стартуют от 2,19 гривны (18 копеек), более мудреные стоят от 6 (48 копеек).

Фото: onliner.by

Также готовы привезти и тортики собственного производства. Тут вам и вишневый, и наполеон, и медовик. Цены стартуют от 43 гривен (4,60 рубля). В e-dostavke таких тортиков на развес пока нет.

Фото: onliner.by

Традиционный торт «Киевский» есть и там, и тут. Правда, в украинской доставке лучше выбор. Киевляне говорят, что традиционный «Киевский» — это не обязательно Roshen, можно с таким же успехом попробовать и «Киевский БКК». Тем более он дешевле на 60 гривен (4,88 рубля).

Фото: onliner.by

То, что Novus — это литовский гипермаркет, видно даже в интернет-магазине. Традиционный литовский шакотис также включен в доставку. Стоит он тут от 129 гривен за килограмм (10,49 рубля).

Украинские и заграничные сладости в Киеве дешевле, чем у нас

Фото: onliner.by

Да-да, ценник на конфеты тут ниже. Причем не только на Roshen, но и на другие марки. Практически по всем позициям, которые мы взяли, в Киеве стоимость меньше минской. Смотрите сами.

Фото: onliner.by

Подсолнечное и оливковое масло, Sprite, кетчуп и сахар выгоднее покупать в Киеве

Конкретно в Novus очень много различных растительных масел — от оливкового и льняного до конопляного, масле авокадо и даже из семечек помидоров. Масло из авокадо стоит 299 гривен (24,31 рубля), из семечек помидоров — 85,99 гривны (6,99 рубля).

Фото: onliner.by

Также есть много европейских брендов в разделе рыбных консервов. Можно купить осьминога в масле, мидий в американском соусе и так далее.

Фото: onliner.by

Ну и напоследок немного цен продукции бытовой химии. Посмотрим, выгодно ли покупать в Украине стиральный порошок и туалетную бумагу, как это делают наши соотечественники в Польше.

Фото: onliner.by

Оказалось, что не очень выгодно, только если захватить по дороге Persil.