В столице Чили введено ЧП из-за протестов 19.10.2019, 16:22

1,055

Чилийцы протестуют против подорожания метро.

Из-за беспорядков в связи с повышением цен на проезд в метро президент Чили Себастьян Пиньераобъявил в столице страны Сантьяго чрезвычайное положение. В телевизионном обращении, показанном в ночь на субботу, 19 октября, по местному времени, Пиньера заявил, что принял решение ввести режим ЧП на фоне "серьезных и непрекращающихся нападений" на станции метро в Сантьяго, передает DW.

В подтверждение в видеозаписи были показаны поврежденные эскалаторы и огонь на одной из станций. В общей сложности из-за поджогов были сильно повреждены 20 станций. По данным газеты La Tercera, на станциях метро работает большое число полицейских, при этом 156 из них получили травмы. В ходе беспорядков задержаны 180 человек.

Работа метро приостановлена

Руководство метрополитена объявило о приостановке работы в выходные 19 и 20 октября. Ожидается, что к 21 октября "серьезные повреждения инфраструктуры" будут устранены, после чего пассажиры снова смогут пользоваться услугами метро, сообщается в микроблоге метрополитена в Twitter.

Toda la red estará cerrada hoy y mañana domingo. Esta medida se ha tomado por los graves destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de operación. Realizaremos los trabajos necesarios y evaluaremos las condiciones en que se retomaría el servicio el lunes 21. pic.twitter.com/lc5yV4Crcy — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 19, 2019

Первые протестные акции против повышения цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (примерно на 4 цента в пересчете на евро) начались в Сантьяго около недели назад. Сначала сотни школьников и студентов в знак протеста ездили без билетов, потом начались демонстрации.