Госдепартамент не нашел в переписке Хиллари Клинтон нарушений 2 19.10.2019, 16:50

Опубликованы результаты расследования.

Госдепартамент не выявил нарушений в использовании электронной почты со стороны экс-госсекретаря и бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на результаты расследования, передает РБК.

«Никаких убедительных доказательств систематического и преднамеренного неправильного обращения с секретной информацией не зафиксировано», — говорится в тексте. Указывается лишь, что использование Клинтон частной электронной почты повысило уязвимость секретной информации.

В ходе начатого в 2017 году расследования, которое охватило 33 тыс. электронных писем политика, следователи вывили 91 нарушение, совершенное 38 действующими или бывшими сотрудниками Государственного департамента США. Отмечается, что некоторых из них могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Хиллари Клинтон была основным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Во время предвыборной кампании глава ФБР Джеймс Коми заявил, что Клинтон «чрезвычайно небрежно» обращалась с электронными письмами, и объявил о начале расследования этих нарушений.