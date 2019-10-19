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Украинская партия «Самопомич» избрала нового лидера

  • 19.10.2019, 17:26
Украинская партия «Самопомич» избрала нового лидера
АНДРЕЙ САДОВЫЙ

Ранее партию возглавлял мэр Львова.

Политическая партия Объединение «Самопомич» выбрала нового лидера, ею стала бывшая вице-председатель Верховной Рады Оксана Сыроид.

Об этом сообщил мэр Львова и бывший лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый в Facebook.

Сыроид выбрали на съезде партии в субботу в Киеве.

«7 лет я отдал руководству Объединением «Самопомич». Это были самые лучшие и самые сложные годы моей жизни», — написал Садовый.

И добавил, что избрание Сыроид — «это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам».


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