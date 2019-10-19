Украинская партия «Самопомич» избрала нового лидера
- 19.10.2019, 17:26
Ранее партию возглавлял мэр Львова.
Политическая партия Объединение «Самопомич» выбрала нового лидера, ею стала бывшая вице-председатель Верховной Рады Оксана Сыроид.
Об этом сообщил мэр Львова и бывший лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый в Facebook.
Сыроид выбрали на съезде партии в субботу в Киеве.
«7 лет я отдал руководству Объединением «Самопомич». Это были самые лучшие и самые сложные годы моей жизни», — написал Садовый.
И добавил, что избрание Сыроид — «это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам».