Украинская партия «Самопомич» избрала нового лидера 19.10.2019, 17:26

АНДРЕЙ САДОВЫЙ

Ранее партию возглавлял мэр Львова.

Политическая партия Объединение «Самопомич» выбрала нового лидера, ею стала бывшая вице-председатель Верховной Рады Оксана Сыроид.

Об этом сообщил мэр Львова и бывший лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый в Facebook.

Сыроид выбрали на съезде партии в субботу в Киеве.

«7 лет я отдал руководству Объединением «Самопомич». Это были самые лучшие и самые сложные годы моей жизни», — написал Садовый.

И добавил, что избрание Сыроид — «это самое лучшее, что сегодня можно пожелать всем нам».