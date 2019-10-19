Британский парламент проголосовал за новую отстрочку Brexit 2 19.10.2019, 17:47

Борис Джонсон уже прокомментировал результаты голосования.

Депутаты британского парламента в субботу поддержали поправку, обязывающую премьер-министра страны просить об отсрочке Brexit вне зависимости от результатов голосования по утверждению соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Голосование по соглашению, которое было достигнуто ранее на этой неделе между британским правительством и властями ЕС, должно состояться в британском парламенте позднее в субботу.

«Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон не заставляет меня это делать», — заявил Борис Джонсон в парламенте после голосования.