Ученые NASA показали «портал в другое измерение»2
- 19.10.2019, 18:07
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Кадр выглядит впечатляюще.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которую сравнили с «порталом в другое измерение», говорится на сайте космического агентства.
Изображение было получено с помощью телескопа Hubble, передает mk.ru.
Кадр выглядит впечатляюще, однако, данная галактика на самом деле самая обычная. «Эти колоссальные скопления звезд, часто насчитывающие сотни миллиардов, имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре» - говорится в сообщении.
Спиральные рукава галактики очерчены темными полосами пыли, которые обвивают выпуклое светящееся ядро, являющееся скоплением звезд, отмечают ученые.