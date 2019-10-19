Леонид Судаленко: Действия «Радио Минск» незаконны 1 19.10.2019, 18:22

Леонид Судаленко

Доверенные лица могут и должны представлять интересы кандидата в депутаты.

Правозащитник Леонид Судаленко прокомментировал запрет выступления журналистки Ирины Халип, доверенного лица активистки «Европейской Беларуси» Оксаны Юшкевич на «Радио Минск»:

- Конечно же, такие действия незаконны. Даже наш Избирательный кодекс предусматривает возможность выступления как на радио, так и на телевидении не только самому кандидату, но и его любому доверенному лицу, который, конечно же зарегистрирован в установленном порядке. Поэтому все эти отказы являются неправоверными и направлены они, как я считаю, на то, чтобы альтернативные голоса независимых кандидатов в депутаты не звучали в государственных средствах массовой информации.

Еще в прошлую «парламентскую» кампанию, мы судились с одной из телекомпаний, которая аналогичным образом запретила кандидату в депутаты вместо себя поставить выступление своего доверенного лица. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении в комитете ООН по правам человека, и я думаю, что решение будет в пользу данного кандидата.

На самом деле, мы говорим не только о том, что независимый кандидат не имеет высказать свою точку зрения, а о том, что он даже не может выразить просто свое мнение, гарантированное ему 19 статьей Международного пакта, который говорит о том, что каждый по своему усмотрению, может выражать свое мнение.