Прорыв Телеграм-канал «Запретное мнение»

19.10.2019, 18:38

Прорванная дамба в Красноярском крае возводилась кустарным способом.

Сегодня ночью в Красноярском крае, в районе посёлка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба, произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, число жертв достигло 13 человек. Еще порядка 17 человек в данный момент числятся пропавшими без вести.

По данным экстренных служб, ЧП произошло в результате износа тела плотины. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

"Дамба на золотодобывающей артели в Красноярском крае, которую прорвало сегодня ночью, возводилась кустарным способом, — заявил председатель правительства региона Юрий Лапшин. Он отметил, что сооружение возведено с нарушением "всех мыслимых и немыслимых норм".

Очередная преступная халатность, очередные загубленные действующей властью жизни граждан. Зато видели, как мы Запад в Сирии переиграли? Видели? То-то же!

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