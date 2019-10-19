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Прорыв

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 19.10.2019, 18:38
Прорыв

Прорванная дамба в Красноярском крае возводилась кустарным способом.

Сегодня ночью в Красноярском крае, в районе посёлка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба, произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, число жертв достигло 13 человек. Еще порядка 17 человек в данный момент числятся пропавшими без вести.

По данным экстренных служб, ЧП произошло в результате износа тела плотины. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

"Дамба на золотодобывающей артели в Красноярском крае, которую прорвало сегодня ночью, возводилась кустарным способом, — заявил председатель правительства региона Юрий Лапшин. Он отметил, что сооружение возведено с нарушением "всех мыслимых и немыслимых норм".

Очередная преступная халатность, очередные загубленные действующей властью жизни граждан. Зато видели, как мы Запад в Сирии переиграли? Видели? То-то же!

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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