Экс-замсекретаря СНБО Украины арестован по подозрению в коррупции 1 19.10.2019, 19:05

Олег Гладковский

Олег Гладковский арестован на два месяца.

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский арестован на два месяца по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и декларировании недостоверных данных. Такую меру пресечения избрал Высший антикоррупционный суд в Киеве в субботу, 19 октября, удовлетворив ходатайство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Задержанный 17 октября в аэропорту "Борисполь" Гладковский останется под стражей до 15 декабря с возможностью внесения залога в размере 10,623 млн гривен. Его адвокаты намерены обжаловать решение, передает DW.

В чем подозревают Гладковского

По данным следствия, Гладковский способствовал включению автомобильной компании "Богдан Моторс", которой он владеет, в государственный оборонный заказ, после чего за счет госбюджета у "дочки" этой компании - предприятия "Автосборочный завод №2" - были приобретены по завышенным ценам грузовые автомобили МАЗ 6317. Предполагается, что в результате государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн гривен. Кроме того, по данным прокуратуры, бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева в 2016-2018 годах.

В свою очередь корпорация "Богдан" в опубликованном на своем сайте сообщении назвала связанные с ней обвинения необоснованными и предупредила, что "результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнение государственного оборонного заказа".